[서울데이터랩]에이테크솔루션 29.96% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

26일 오후 3시 40분 에이테크솔루션(071670)이 등락률 +29.96%로 상승률 1위로 마감했다. 에이테크솔루션은 장 중 5,073,082주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 2,190원 오른 9,500원에 마감했다.한편 에이테크솔루션의 PER은 123.38로 고평가될 가능성을 시사하며, ROE는 0.71%로 수익성이 낮은 편이다.이어 상승률 2위 셀루메드(049180)는 주가가 29.95% 폭등하며 종가 1,896원에 상승 마감했다. 상승률 3위 인베니아(079950)의 주가는 1,402원으로 29.94% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 오비고(352910)는 29.93% 폭등하며 5,730원에 마감했다. 상승률 5위 엘케이켐(489500)은 29.92%의 급등세를 타고 31,050원에 마감했다.6위 라닉스(317120)는 2,360원으로 29.81% 급등 마감했다. 7위 에이디테크놀로지(200710)는 종가 35,300원으로 27.90% 급등 마감했다. 8위 코아시아(045970)는 종가 6,180원으로 22.86% 폭등 마감했다. 9위 오픈엣지테크놀로지(394280)는 14,760원으로 22.59% 폭등 마감했다. 10위 재영솔루텍(049630)은 4,160원으로 21.99% 폭등 마감했다.이밖에도 아이로보틱스(066430) ▲20.00%, 우림피티에스(101170) ▲18.99%, 가온칩스(399720) ▲16.90%, 오킨스전자(080580) ▲16.84% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자