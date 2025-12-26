[서울데이터랩]12월 26일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

12월 26일 한국거래소에 따르면, 남선알미우(008355)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 16,250원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 금강공업우(014285)도 30.00% 상승한 13,650원에 거래를 마쳤다. 남선알미늄(008350)은 29.96% 상승한 1,310원에 장을 마감했다. 씨티알모빌리티(308170)는 29.93% 상승한 5,860원으로 거래를 마쳤으며, 계양전기우(012205)는 29.91% 상승한 9,600원에 장을 마감했다.한진칼우는 전 거래일 대비 12.68% 하락한 42,000원에 거래를 마감했다. CJ씨푸드1우는 12.26% 하락한 16,310원에 거래를 마쳤다. 한진칼은 8.84% 하락한 119,600원에 장을 마감했으며, 티엠씨는 7.20% 하락한 19,580원에 거래를 마쳤다. 동양고속은 6.65% 하락한 74,400원에 장을 마감했다.시가총액 상위 종목 중 삼성전자는 33,999,727주의 거래량을 바탕으로 5.31% 상승했다. SK하이닉스는 4,165,248주의 거래량을 기록하며 1.87% 상승했다. 삼성전자우는 3.15% 상승한 88,500원에 거래를 마쳤다. 삼성바이오로직스는 0.06% 상승한 1,692,000원에 장을 마감했다. LG에너지솔루션은 206,572주의 거래량을 기록하며 1.79% 하락했다. 현대차는 846,875주가 거래되며 1.04% 하락했다. HD현대중공업은 147,894주의 거래량을 기록하며 1.35% 하락했다. KB금융은 329,428주의 거래량을 기록하며 1.19% 하락했다. 두산에너빌리티는 4,613,945주의 거래량으로 3.03% 하락 마감했다. 기아는 424,361주가 거래되며 0.99% 하락했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락이 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 종목별로 변동성이 큰 시장 환경 속에서 신중한 투자가 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자