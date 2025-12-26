[서울데이터랩]파마리서치 4.42% 하락하며 큰 변동폭 기록

이미지 확대

코스닥 시가총액 상위 종목들이 대체로 큰 변동 없이 혼조세를 보이고 있다.26일 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위인 알테오젠(196170)은 현재가 439,500원으로 전 거래일 대비 2.21% 상승하며 안정적인 모습을 보이고 있다. 시가총액은 23조 5158억원으로, 외국인비율 14.09%, PER 187.18배, ROE 29.52%를 기록하며, 거래량은 477,455주를 기록 중이다. 에코프로비엠(247540)은 현재가 156,800원으로 전 거래일 대비 0.57% 하락세를 보이고 있으며, 시가총액 15조 3352억원, 외국인비율 11.73%, PER 4900.00배, ROE -6.26%로 평가되고 있다. 거래량은 167,681주를 기록 중이다.에코프로(086520)는 98,000원으로 0.72% 상승했다. 에이비엘바이오(298380)는 1.71% 상승하며, 레인보우로보틱스(277810)는 1.87% 하락했다. 리가켐바이오(141080)는 2.14% 상승하고 있으며, HLB(028300)는 0.11% 하락했다. 코오롱티슈진(950160)은 1.22% 하락, 펩트론(087010)은 0.65% 하락, 삼천당제약(000250)은 0.69% 상승했다.한편, 시가총액 20위권 종목들은 리노공업(058470) ▲0.66%, 보로노이(310210) ▲2.32%, 에임드바이오(0009K0) ▲0.96%, 디앤디파마텍(347850) ▲1.90%, 파마리서치(214450) ▼4.42%, 로보티즈(108490) ▼2.05%, 클래시스(214150) ▼0.75%, 케어젠(214370) ▼0.93%, 원익IPS(240810) ▲7.29%, 이오테크닉스(039030) ▲3.14% 등의 성적을 기록하고 있다.대형주들은 대체로 등락이 엇갈린 흐름을 보이고 있다. 특히, 파마리서치는 4.42% 하락하며 가장 큰 변동폭을 기록했다. 원익IPS는 7.29% 상승하며 상위권 종목 중 가장 두드러진 상승세를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자