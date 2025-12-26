[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 한화갤러리아 거래대금 416억 돌파

이미지 확대

코스피 거래량 상위 종목들이 대체로 상승세를 기록하고 있다.26일 한국거래소에 따르면, 한화갤러리아(452260)이 28,502,990주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,460원으로, 시가총액의 1.47%에 해당하는 거래대금이 발생하며 3.55%의 상승률을 보이고 있다. PER -8.11, ROE -2.31로, 재무 지표는 부진하지만 거래가 활발히 이루어지고 있다. 에스엠벡셀(010580)는 24,111,190주가 거래되며 거래량 2위를 기록하고 있다. 현재가는 2,690원이며, 거래대금은 시가총액의 2.07%로, 19.56%의 급등세를 보이고 있다. PER 134.50, ROE 1.67로, 기대 이상의 실적에 대한 기대가 반영되고 있다.삼성전자(005930)는 116,800원으로 5.13% 상승하며, 거래량 23,738,988주를 기록하고 있다. 현대약품(004310)는 8,910원으로 18.48% 급등하며, 거래량 18,705,291주를 기록하고 있다. 계양전기(012200)는 5,100원으로 29.77%의 상한가를 기록하며, 거래량 8,897,327주로 나타나고 있다. 아남전자(008700)는 1,392원으로 6.26% 상승하며, 거래량 8,022,053주를 기록하고 있다. 미래에셋증권우(006805)는 16,030원으로 20.16% 급등하며, 거래량 7,477,786주를 기록하고 있다. 경인양행(012610)는 4,820원으로 13.68% 상승하며, 거래량 6,555,236주를 기록하고 있다. 한화갤러리아우(45226K)는 8,870원으로 14.30% 상승하며, 거래량 3,958,400주를 기록하고 있다. 미래에셋증권(006800)는 23,300원으로 0.65% 상승하며, 거래량 3,729,083주를 기록하고 있다.한편, 거래량 상위 20위권 종목들은 금강공업(014280) ▲7.17%, 삼화페인트(000390) ▲5.01%, 한미반도체(042700) ▲7.70%, 일성건설(013360) ▲2.70%, 삼성전자우(005935) ▲3.03%, SK하이닉스(000660) ▲2.55%, 일동제약(249420) ▲0.25%, 두산에너빌리티(034020) ▼1.71%, SJG세종(033530) ▼2.03%, 디아이씨(092200) ▲7.73% 등의 성적을 기록하고 있다.이번 거래일에서 주목할 만한 종목으로는, 상승률이 높은 에스엠벡셀와 미래에셋증권우이 있다. 두 종목 모두 거래대금이 시가총액 대비 2%를 넘는 활발한 거래를 보이며, 각각 19.56%와 20.16%의 급등세를 기록하고 있다. 반면, 하락률이 두드러진 두산에너빌리티와 SJG세종는 각각 거래량 2,112,621주와 2,079,367주를 기록하며 시가총액 대비 거래대금 비율이 비교적 낮다.전체적으로 코스피 시장은 다양한 종목들의 상승과 하락이 교차하며 변동성이 증가하고 있다. 그러나 거래대금이 시가총액의 2%를 넘는 종목들이 다수 나타나고 있어, 시장의 매수와 매도 공방이 치열하게 진행되고 있는 것으로 보인다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자