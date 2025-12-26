[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(12월 26일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 13.56%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 113,500원으로 전 거래일 대비 2.16% 상승하며 활발한 움직임을 보이고 있다. 거래량은 2,115,831주를 기록했다.이어 한화오션(042660)이 검색비율 2위를 기록하며 0.50%의 상승세를 보이고 있다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 1.36% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 알테오젠(196170)은 개장 초반부터 3.14%의 등락률로 상승 중이다. 검색비율 5위 두산에너빌리티(034020)는 -1.05% 하락하며 소폭 하락세를 보이고 있다.6위 현대차(005380)는 등락률 -0.35%로 보합세를 보이고 있다. 7위 에스피지(058610)는 2.98%의 등락률로 주가가 상승 중이다. 8위 현대무벡스(319400)는 6.14%의 상승세를 보이고 있다. 9위 NAVER(035420)는 0.00% 등락률로 보합세를 보이고 있다. 10위 슈어소프트테크(298830)는 상승률 10.21%로 주가가 급등하고 있다.이 밖에도 모트렉스(118990) ▲12.46%, 스맥(099440) ▲8.57%, 현대무벡스 ▲6.14%, 알테오젠 ▲3.14%, 에스피지 ▲2.98%, 현대오토에버(307950) ▲2.96%, 하림지주(003380) ▲3.33%, 에이비엘바이오(298380) ▲1.39%, 휴림로봇(090710) ▲1.07%, 레인보우로보틱스(277810) ▼1.04% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자