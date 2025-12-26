메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]씨티알모빌리티 29.93% 상한가…실시간 상승률 1위

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-12-26 10:01
입력 2025-12-26 10:01
이미지 확대


26일 오전 9시 10분 씨티알모빌리티(308170)가 등락률 +29.93%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 씨티알모빌리티는 개장 직후 5분간 28만 6791주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 1350원 오른 5860원이다.

한편 씨티알모빌리티의 PER은 -3.07로 적자를 나타내고 있으며, ROE는 -21.20%로 수익성이 낮음을 시사한다.

이어 상승률 2위 미래에셋증권우(006805)는 현재가 1만 5890원으로 주가가 19.12% 급등하고 있다. 상승률 3위 계양전기(012200)는 현재 4495원으로 14.38% 급등하며 주목받고 있다. 상승률 4위 계양전기우(012205)는 13.67% 상승하며 8400원에 거래되고 있다. 상승률 5위 엠씨넥스(097520)는 10.42%의 상승세를 타고 3만 1250원에 거래되고 있다.

6위 일성건설(013360)은 현재가 2215원으로 8.85% 상승 중이다. 7위 티에이치엔(019180)은 현재가 8360원으로 8.29% 상승 중이다. 8위 금강공업우(014285)는 현재가 1만 1320원으로 7.81% 상승 중이다. 9위 인바이오젠(101140)은 현재가 1만 440원으로 6.31% 상승 중이다. 10위 천일고속(000650)은 현재가 38만 9500원으로 5.84% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 KCTC(009070) ▲5.79%, 코아스(071950) ▲5.73%, SK스퀘어(402340) ▲5.45%, 디아이씨(092200) ▲5.26%, 한미반도체(042700) ▲5.14%, 경방(000050) ▲5.07%, 미래에셋증권2우B(00680K) ▲4.95%, 금강공업(014280) ▲4.93%, 일정실업(008500) ▲3.77%, 경인양행(012610) ▲3.77% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
씨티알모빌리티가 상한가를 기록한 등락률은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기