신규 연체 늘고 정리 줄자… 10월 은행 연체율 0.58%로 상승

이미지 확대 14일 서울 시내 한 시중 은행 ATM 모습. 2025.12.14. 연합뉴스

지난 10월 말 국내 은행의 원화대출 연체율이 한 달 만에 큰 폭으로 상승했다. 신규 연체 발생은 늘어난 반면 연체채권 정리 규모는 크게 줄어들며 기업과 가계 전반의 건전성 지표가 동시에 악화됐다.금융감독원이 25일 발표한 ‘2025년 10월 말 국내은행 원화대출 연체율 현황(잠정)’에 따르면, 지난 10월 국내은행의 원화대출 연체율(1개월 이상 원리금 연체 기준)은 0.58%로 전월 말(0.51%) 대비 0.07% 포인트 올랐다. 지난해 같은 달(0.48%)과 비교하면 0.10% 포인트 높은 수준이다.10월 중 신규 연체 발생액은 2조 9000억원으로 전월보다 4000억원 증가했다. 반면 연체채권 정리 규모는 1조 3000억원으로 전월 대비 3조 5000억원 줄었다. 신규 연체율도 0.12%로 전월보다 0.02% 포인트 상승했다.부문별로는 기업대출 연체율이 0.69%로 전월 말 대비 0.08% 포인트 상승했다. 이 가운데 중소기업대출 연체율은 0.84%로 0.09% 포인트 올랐고, 중소법인 연체율은 0.93%로 상승 폭이 가장 컸다. 개인사업자대출 연체율도 0.72%로 한 달 새 0.07% 포인트 높아졌다.가계대출 연체율 역시 0.42%로 전월 말보다 0.03% 포인트 상승했다. 주택담보대출 연체율은 0.29%로 0.02% 포인트 올랐고, 주택담보대출을 제외한 신용대출 등 가계대출 연체율은 0.85%로 0.10% 포인트 급등했다.금감원은 신규 연체채권 증가와 연체채권 정리 감소가 동시에 나타난 영향으로 연체율이 상승했다고 설명했다. 개인사업자 등 취약부문과 건설업, 지방 부동산 관련 대출을 중심으로 부실 확대 우려가 있는 만큼, 부실채권 상·매각과 충당금 확충 등을 통해 은행권의 손실흡수능력을 유지하도록 유도할 계획이다.김예슬 기자