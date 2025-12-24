[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

삼성전자(005930)가 12월 24일 장 마감 5분 만에 7.28%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다. 삼성전자의 현재가는 111,100원으로 전 거래일 대비 0.36% 하락하며 약보합으로 마감했다. 거래량은 12,492,372주를 기록했다.이어 검색비율 2위의 한화오션(042660)은 하락률 3.57%로 하락 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.68% 상승 마감했다. 검색비율 4위 천일고속(000650)은 2.22% 상승 마감했다. 검색비율 5위 현대무벡스(319400)는 9.94% 상승하며 상승 마감했다.6위 두산에너빌리티(034020)는 등락률 -2.19%로 하락을 기록했다. 7위 동양고속(084670)은 -10.05%의 등락률로 주가가 크게 하락했다. 8위 리브스메드(491000)는 -9.82%의 등락률로 주가가 하락했다. 9위 휴림로봇(090710)은 4.98% 상승 마감했다. 10위 켄코아에어로스페이스(274090)는 26.92% 폭등했다.이 밖에도 알지노믹스(476830) ▲6.80%, 알테오젠(196170) ▼2.16%, 현대차(005380) ▲0.70%, NAVER(035420) ▼0.21%, 카카오(035720) ▲1.36%, POSCO홀딩스(005490) ▲3.29%, 엔켐(348370) ▲10.59%, 텔레칩스(054450) ▲0.58%, 일동제약(249420) ▲5.76%, 미래에셋벤처투자(100790) ▼8.36% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자