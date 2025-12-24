나인권 전북자치도의원 ‘2025 대한민국 의정 대상’ 수상

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

나인권 전북특별자치도의회 의원이 24일 프레스센터 국제회의장에서 ‘2025 대한민국 의정 대상’을 수상했다.나 의원은 올해 지역 경제 활성화, 농민 권익 보호, 사회 정의 실현 등 활발한 의정 활동을 펼친 공로를 인정받았다.나인권 의원은 “도민 삶의 질 향상을 위한 제도 개선에 온 힘을 기울였다”며 “농업 기반 지역의 현실을 반영한 정책 제안으로 농업 예산 확대, 농촌 생활 SOC 개선 등의 결과를 낼 수 있었다”고 밝혔다.또 “지역을 위해 함께 뛰어준 주민들과 공직자 여러분이 만들어준 영광이라고 생각 한다”며 “더 큰 책임을 감당하라는 뜻으로 받아들일 것”이라고 언급했다.온라인뉴스팀