[서울데이터랩]코스피 시총 상위 종목 엇갈린 흐름...한화오션 2.03% 하락 주목

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

코스피 시가총액 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보였다.24일 오후 12시 20분 한국거래소에 따르면, 시가총액 1위 삼성전자(005930)는 현재가 11만 1400원으로 전 거래일 대비 100원(-0.09%) 하락하며 횡보하고 있다. 시가총액은 659조 4477억원이며, 외국인비율은 52.22%다. PER은 23.13배, ROE는 9.03%로 재무 상태는 견조한 모습을 보이고 있다. 반면 SK하이닉스(000660)는 59만원으로 1.03% 상승하며 거래량 104만 5141주를 기록하고 있으며, PER 12.03배, ROE 31.06%로 수익성 면에서 좋은 성과를 나타내고 있다.LG에너지솔루션(373220)은 39만 1000원으로 0.77% 상승했으며, 삼성바이오로직스(207940)는 169만 2000원으로 1.63% 하락했다. 삼성전자우(005935)는 8만 5500원으로 전 거래일 대비 0.35% 하락했다. 현대차(005380)는 29만 2500원으로 1.92% 상승했고, HD현대중공업(329180)은 52만 5000원으로 1.50% 하락했다. 두산에너빌리티(034020)는 7만 6700원으로 1.16% 하락, KB금융(105560)은 12만 5800원으로 0.16% 하락했다. 기아(000270)는 12만 1500원으로 1.08% 상승했다.한편 시가총액 20위권 종목들은 한화에어로스페이스(012450) ▼0.89%, SK스퀘어(402340) ▲1.27%, 셀트리온(068270) ▼0.25%, 삼성물산(028260) 보합, 신한지주(055550) ▲1.18%, 한화오션(042660) ▼2.03%, NAVER(035420) ▼0.74%, 현대모비스(012330) ▲1.24%, 삼성생명(032830) ▼1.04%, 한국전력(015760) ▲0.21% 등의 성적을 기록하고 있다.시가총액 상위 종목들은 등락률과 거래량에서 혼조세를 보이고 있다. 삼성전자는 외국인 비율과 재무 지표에서 안정적인 모습을 보이고 있으며, SK하이닉스는 수익성 면에서 두드러진 성과를 보이고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자