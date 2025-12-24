메뉴
[서울데이터랩]‘셀루메드’ 29.92% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-12-24 09:21
입력 2025-12-24 09:21
이미지 확대


24일 오전 9시 15분 셀루메드(049180)가 등락률 +29.92%로 상승률 1위를 차지했다. 셀루메드는 개장 직후 16만 9457주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 336원 오른 1459원이다.

한편 셀루메드의 PER은 -3.66으로 나타났으며, ROE는 -201.97%로 측정되어 수익성 면에서는 부정적인 수치를 보이고 있다.

이어 상승률 2위 피플바이오(304840)는 현재가 1237원으로 주가가 28.85% 폭등하고 있다. 상승률 3위 에이테크솔루션(071670)은 현재 7210원으로 28.06% 폭등하며 활발히 거래되고 있다. 상승률 4위 리브스메드(491000)는 24.18% 상승하며 6만 8300원에 거래되고 있다. 상승률 5위 우림피티에스(101170)는 19.79%의 상승세를 타고 1만 2770원에 거래되고 있다.

6위 엔켐(348370)은 현재가 7만 5300원으로 17.29% 상승 중이다. 7위 퓨런티어(370090)는 현재가 1만 6350원으로 13.70% 상승 중이다. 8위 중앙첨단소재(051980)는 현재가 2835원으로 11.39% 상승 중이다. 9위 에르코스(435570)는 현재가 1만 3000원으로 11.30% 상승 중이다. 10위 엘케이켐(489500)은 현재가 2만 5150원으로 11.28% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 고바이오랩(348150) ▲10.17%, 동일스틸럭스(023790) ▲9.38%, 아크릴(0007C0) ▲9.32%, 한라캐스트(125490) ▲7.51%, 꿈비(407400) ▲6.80%, 슈어소프트테크(298830) ▲6.57%, 현대무벡스(319400) ▲6.33%, 아우토크립트(331740) ▲6.24%, 이원컴포텍(088290) ▲5.82%, 쿼드메디슨(464490) ▲5.79% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
