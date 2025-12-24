[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

23일(현지시간) 미국 증시는 다우존스, 나스닥 종합, S＆P 500 지수가 모두 소폭 상승하며 보합세를 보였다. 다우존스는 79.73포인트(0.16%) 올라 48,442.41에 마감했다. 나스닥 종합은 133.02포인트(0.57%) 상승해 23,561.84를 기록했으며, S＆P 500은 31.30포인트(0.46%) 오른 6,909.79에 장을 마쳤다.다우존스는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 415,242천주의 거래량을 기록하며 48,320.59로 시작해 48,527.50까지 상승하다가 48,442.41로 마감했다. 나스닥 종합은 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 1,198,555천주의 거래량을 기록하며 23,407.70에서 출발, 23,563.46까지 올랐다. S＆P 500은 뉴욕 거래소에서 2,212,009천주의 거래량을 보이며 6,872.41에서 시작해 최고 6,910.88을 기록했다.한편, 나스닥 100은 126.13포인트(0.50%) 상승해 25,587.83에 마감했고, 필라델피아 반도체는 38.97포인트(0.55%) 오른 7,184.54를 기록했다. 반면, 다우운송은 43.20포인트(-0.24%) 하락하며 17,636.68을 기록했다.VIX 지수는 13.87로 0.21포인트(-1.49%) 내렸다. VIX가 20 미만을 유지함에 따라 시장은 안정적인 상태를 보이고 있다.정연호 기자