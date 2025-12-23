北 경제 2년 연속 3%대 성장… 한국과 GDP 격차는 59배

북러 간 경제 협력 확대 영향

GNI 44조… 한국의 1.7% 수준

대외무역도 27억 달러에 그쳐

이미지 확대

2025-12-24 6면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

북한 경제가 건설업과 광공업 생산 증가에 힘입어 2년 연속 ‘플러스 성장’을 이뤘다. 지난해 경제성장률은 3.7%로 2016년 3.9% 이후 8년 만에 최고치를 기록했다. 북한산 수출품은 거의 100% 중국으로 향했다. 남북한의 실질 국내총생산(GDP) 격차는 59배, 1인당 소득 격차는 29배로 집계됐다.국가데이터처는 23일 이런 내용의 ‘2025 북한의 주요통계지표’를 발표했다. 국내외 관련 기관에서 작성한 통계를 수집·재분류한 자료다.지난해 북한의 전년 대비 실질 GDP 증가율은 3.7%로 집계됐다. 2023년 3.1%에 이어 2년 연속 3%대 성장률이다. 같은 기간 한국은 2023년 1.6%, 지난해 2.0%를 기록하며 두 해째 북한에 밀렸다.최근 북한이 강한 성장세를 보이는 것과 관련해 데이터처는 “국가 정책 사업 추진을 강화하고 북·러 간 경제 협력이 확대된 영향”이라고 분석했다. 특히 건설업(12.3%)과 광공업(7.6%) 생산이 크게 늘며 전체 성장을 견인했다.그러나 소득 수준은 한국과 큰 격차를 보였다. 지난해 북한의 명목 국민총소득(GNI)은 44조 4000억원으로 한국 2593조 8000억원의 1.7% 수준에 불과했다. 국민총소득을 인구로 나눈 1인당 국민총소득은 171만 9000원으로 전년보다 8.2% 늘었지만, 한국 5012만원의 3.4%에 그쳤다. 같은 기간 한국의 1인당 국민총소득 증가율은 6.1%였다.북한의 대외무역은 27억 달러로 전년 대비 2.6% 감소했다. 한국 1조 3154억 달러의 0.2%에 불과한 수준이다. 수출은 3억 6000만 달러로 10.8% 늘었지만 수입은 23억 4000만 달러로 4.4% 줄었다. 최대 교역국은 중국으로 전체 무역의 98%를 차지했다. 아르헨티나(0.6%), 베트남(0.5%), 네덜란드(0.3%) 등이 뒤를 이었다.북한 인구는 2587만명으로 한국 5175만명의 절반 수준이었다. 합계출산율은 1.60명으로 한국 0.75명의 2배를 웃돌았다. 기대 수명은 남자 72.5세, 여자 78.8세로, 한국(남 81.4세, 여 87.1세)보다 각각 8.9세, 8.3세 짧았다.세종 한지은 기자