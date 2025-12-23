[서울데이터랩]이닉스 29.99% 상한가…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

23일 오후 15시 40분 이닉스(452400)가 등락률 +29.99%로 상승률 1위로 마감했다. 이닉스는 장 중 1,862,478주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 3,020원 오른 13,090원에 마감했다.한편 이닉스의 PER은 143.85로 높게 평가되며, ROE는 1.0%로 수익성이 낮다고 평가될 수 있다.이어 상승률 2위 셀루메드(049180)는 주가가 29.98% 폭등하며 종가 1,123원에 상승 마감했다. 상승률 3위 뷰티스킨(406820)의 주가는 19,310원으로 29.95% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 아이씨에이치(368600)는 29.94% 급등하며 1,519원에 마감했다. 상승률 5위 한국정밀기계(101680)는 29.85%의 상승세를 타고 종가 2,675원에 마감했다.6위 아크릴(0007C0)은 종가 47,200원으로 21.81% 상승 마감했다. 7위 GST(083450)는 종가 29,300원으로 16.73% 상승 마감했다. 8위 삼영엠텍(054540)은 종가 15,900원으로 16.40% 상승 마감했다. 9위 사토시홀딩스(223310)는 종가 2,390원으로 16.02% 상승 마감했다. 10위 서진오토모티브(122690)는 종가 3,300원으로 14.19% 상승 마감했다.이밖에도 영우디에스피(143540) ▲12.42%, 노머스(473980) ▲11.55%, 캐리(313760) ▲11.32%, DXVX(180400) ▲10.38%, 티씨머티리얼즈(125020) ▲9.97%, 피엔티엠에스(257370) ▲9.79%, TPC(048770) ▲9.52%, 나노엔텍(039860) ▲9.35%, 삼현(437730) ▲9.19%, 아이티센글로벌(124500) ▲8.95% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “이닉스의 경우 최근 사업 확장과 함께 투자자들의 긍정적인 평가를 받고 있어 주가가 강세를 보였다”고 분석했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자