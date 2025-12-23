메뉴
[서울데이터랩]마감 직후 인기 검색 종목 20選

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-12-23 16:07
입력 2025-12-23 16:07
이미지 확대


삼성전자(005930)가 12월 23일 장 마감 5분 만에 8.84%의 검색비율을 기록해 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.

삼성전자의 현재가는 111,500원으로 전 거래일 대비 0.90% 상승하며 보합세로 마감했다. 거래량은 20,414,625주를 기록했다.

이어 검색비율 2위의 한화오션(042660)은 상승률 12.49%로 상승 마감했다. 검색비율 3위의 SK하이닉스(000660)는 0.69% 상승 마감했다. 검색비율 4위 이노스페이스(462350)는 하락률 28.60%의 큰 낙폭으로 하락했다. 검색비율 5위 천일고속(000650)은 29.96% 상승하며 상한가로 마감했다.

6위 아크릴(0007C0)은 등락률 21.81%로 폭등을 기록했다. 7위 동양고속(084670)은 8.18%의 등락률로 주가가 상승했다. 8위 알지노믹스(476830)는 6.31%의 상승세로 거래를 마쳤다. 9위 미래에셋벤처투자(100790)는 29.95% 폭락 마감했다. 10위 두산에너빌리티(034020)는 0.51% 하락했다.

이미지 확대


이 밖에도 삼현(437730) ▲9.19%, 레인보우로보틱스(277810) ▲6.24%, 현대무벡스(319400) ▲4.77%, 휴림로봇(090710) ▲7.04%, 테라뷰(950250) ▲6.32%, 대성산업(128820) ▼10.00%, 미래에셋증권(006800) ▲3.91%, 현대차(005380) ▼0.69%, 삼영엠텍(054540) ▲16.40%, NAVER(035420) ▼0.42% 등이 많이 검색되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
