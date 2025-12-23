한은은 어떻게 최초의 ‘차주별 가계부채 통계’ 발표하게 됐나…의미와 기대효과는[경제블로그]

이미지 확대 서울 중구 한국은행 본점 전경. 연합뉴스

한국은행이 지난 22일 최초로 발표한 ‘차주별 가계부채 통계’는 주로 거시경제를 다루는 한은으로서는 새로운 시도로 평가받고 있습니다. 그동안 가계부채 통계는 금융기관이 가계부문에 공급하는 대출 및 판매신용 등의 신용총량 정보를 제공하는 가계신용통계와 가계부문의 자산·부채·소득 등의 지표를 통해 미시적 재무건전성을 파악하는 가계금융복지조사가 전부였습니다. 가계신용통계는 한은에서, 가계금융복지조사는 국가데이터처·한은·금융감독원이 공동으로 조사해왔죠.가계신용통계는 거시적 총량 규모를, 가계금융복지조사는 가구 단위의 재무상황을 보는 것이었습니다. 그런데 이번에 한은이 ‘차주별 가계부채 통계’를 새로 편제하면서 개인별 부채상황을 알 수 있게 된 겁니다. 한은은 “기존 통계와 달리 차주 개인 특성이나 이용 행태별 정보를 연구나 정책 입안 시에 활용할 수 있도록 통계로 작성한 것”이라고 의의를 전했습니다.이런 미시통계 개발은 국제적 추세라고 합니다. 미국 뉴욕 연방준비제도(연준) 등 주요국 중앙은행을 중심으로 이런 흐름이 확대되고 있는데요. 연준은 2010년 신용평가사에서 입수한 자료를 기반으로 개인신용정보패널을 구축해 가계신용 분기보고서를 공표한다고 합니다. 가계부채 리스크를 정밀하게 파악하기 위한 조치죠.한은이 차주별 가계주채 통계를 집계하기 시작한 건 2015년 7월로 거슬러올라갑니다. 당시 한은은 ‘차주별 가계부채 통계’DB를 구축해 내부 연구자료로 써왔습니다. 그러다가 내부 자료로만 활용하는 것보다 정부와 금융기관들의 연구에 폭넓게 쓰는 것이 낫다고 판단해 새로운 통계를 발표하기로 결정한 겁니다.한은은 통계 개발을 위해 올해 1월 경제통계1국 산하에 가계부채DB반을 신설했습니다. 당시 가계부채DB를 담당할 3명의 요원들이 차출됐고, 이들이 1년여간 통계 구축 작업에 매달린 결과가 마침내 빛을 발한 거죠. 그 결과 지난 22일 최초로 ‘차주별 가계부채 통계’가 나왔습니다. 통계에는 2013년부터 올해 3분기까지 시계열 자료가 포함됐고, 내년 2월부터는 분기 단위로 발표될 예정입니다.한은은 “차주별 가계부채 통계에서 차주별 신규취급액, 잔액, 금액비중 항목을 연령별, 지역별, 업권별, 상품별로 세분화해 총량통계가 제공하지 못하는 구조적 위험요인을 보다 정밀하게 파악할 수 있다”면서 “다양한 통계 수요에 부응하고 시의성 높은 관련 연구가 활성화될 것으로 기대한다”고 밝혔습니다.황비웅 기자