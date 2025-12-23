메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

DX KOREA 2026, 전 군 후원 승인 획득… ‘亞 최대 방산전’ 도약

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
주현진 기자
주현진 기자
수정 2025-12-23 10:06
입력 2025-12-23 10:06
이미지 확대
대한민국 방위산업전 DX KOREA 2026가 국방부를 비롯해 합동참모본부, 육·해·공군 및 해병대 등 전 군(全軍) 공식 후원 승인을 확정했다. DX KOREA 조직위원회 제공
대한민국 방위산업전 DX KOREA 2026가 국방부를 비롯해 합동참모본부, 육·해·공군 및 해병대 등 전 군(全軍) 공식 후원 승인을 확정했다. DX KOREA 조직위원회 제공


제7회 대한민국방위산업전(DX KOREA 2026)이 국방부에 이어 합동참모본부, 육·해·공군, 해병대까지 전 군의 공식 후원 승인을 모두 확보했다고 23일 밝혔다.

이번 승인으로 DX KOREA는 기존 지상군 중심에서 벗어나 지상·해상·공중·우주·사이버 등 전 영역을 아우르는 ‘멀티도메인(Multi-Domain)’ 통합 방산전시회로 공인받게 됐다. 미래전의 핵심인 초연결·초지능화 기술을 군 지휘 체계와 통합해 선보이는 실질적인 검증의 장이 마련된 셈이다.

특히 전 군이 동시에 후원하는 사례는 국내외에서도 이례적이다. 국방부와 각 군, 방산업계가 ‘K-방산 원팀’으로 결집해 수출 경쟁력을 강화하는 비즈니스 플랫폼 역할을 할 것으로 기대된다.

전시회는 2026년 9월 16일부터 19일까지 경기도 고양시 킨텍스(KINTEX)에서 개최된다. 규모는 실내외 총 10만 4000㎡에 달한다. 킨텍스는 서울역에서 GTX 이용 시 20분, 인천공항에서 40분 내외로 접근이 가능해 국내외 참가자들의 편의성이 높다.



박한기 조직위원장은 “전 군 후원 승인을 계기로 미래 전장 체계를 반영한 콘텐츠를 대폭 강화할 것”이라며 “글로벌 기업과 해외 군 관계자가 한데 모이는 아시아 최고 수준의 방산전시회로 만들겠다”고 말했다.

주현진 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
DX KOREA가 멀티도메인 통합 방산전시회로 인정받은 이유는?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기