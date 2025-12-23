삼성바이오, GSK 공장 인수… 미국 첫 생산거점

이미지 확대 GSK 락빌 생산시설.

삼성바이오로직스는 글락소스미스클라인(GSK)과 미국 메릴랜드주 락빌에 있는 휴먼지놈사이언스 바이오의약품 생산시설 인수 계약을 체결했다고 22일 밝혔다. 삼성바이오로직스가 미국에 첫 생산거점을 확보한 것이다.인수 주체는 삼성바이오로직스의 미국 자회사인 ‘삼성바이오로직스 아메리카’이고, 인수 금액은 2억 8000만 달러(약 4140억원)다. 인수 절차는 내년 1분기 내 완료될 예정이다.삼성바이오로직스는 이번 인수로 미국의 의약품 관세 정책과 관련한 불확실성에 보다 능동적으로 대응할 수 있을 것으로 봤다. 존 림 삼성바이오로직스 대표는 “이번 인수는 글로벌 헬스케어 산업 발전과 미국 내 제조 역량 강화를 위한 회사의 전략적 결정”이라고 말했다. 국내 제약·바이오 업계에선 셀트리온이 지난 9월 일라이 릴리와 약 4600억원에 미국 현지 생산시설 인수 계약을 체결했다. SK바이오팜도 지난 2월 미국 내 위탁생산(CMO) 시설을 확보했다. 롯데바이오로직스는 2023년 뉴욕 시큐러스 공장을 인수해 가동 중이다.이번에 인수한 락빌 생산시설은 총 6만ℓ 규모의 원료의약품(DS) 생산 공장이다. 메릴랜드주 바이오 클러스터 중심지에 있으며 임상 단계부터 상업 생산까지 다양한 규모의 항체의약품 생산을 지원할 수 있는 인프라를 갖추고 있다. 삼성바이오로직스는 기존 생산제품에 대한 계약을 승계해 안정적인 CMO 물량을 확보했다. 또 현지 인력 500여명을 전원 고용 승계했다. 향후 중장기 수요와 가동 상황을 고려해 생산능력 확대 등 추가 투자도 검토할 방침이다.김현이 기자