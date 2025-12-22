석유화학 구조개편 첫 단계 마무리… 산업부 “NCC 최대 370만t 감축 가능”

석유화학업체 16개사, 사업재편안 일제히 제출

“당초 목표한 NCC 270만∼370만t 감축 가능”

‘화학산업 혁신 얼라이언스’ 통해 친환경 R&D

이미지 확대 22일 서울 중구 대한상공회의소 챔버라운지에서 ‘석유화학업계 사업재편 최고경영자(CEO) 간담회’가 열리고 있다. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 국내 석유화학 업체들이 제출한 사업재편안 분석 결과 당초 목표로 제시했던 370만t 규모의 나프타분해시설(NCC) 설비 감축이 가능할 것이라 전망했다. 석유화학 구조개편 1단계 작업이 성공적으로 마무리된 셈이다.산업통상자원부는 22일 오후 서울 대한상공회의소에서 김정관 산업부 장관 주재로 석유화학업계 간담회를 열고 LG화학·롯데케미칼·HD현대케미칼·SK지오센트릭·에쓰오일 등 10개 석유화학 기업 최고경영자(CEO)들을 만나 사업재편 관련 의견을 수렴 후 신속한 추진을 독려했다. 앞서 여수·대산·울산 등 국내 3대 석유화학 단지 내 석유화학 기업 16개사는 정부가 제시한 기한인 지난 19일까지 사업재편안을 산업부에 모두 제출했다.김 장관은 “빠듯한 일정 속에 지난 8월 산업경쟁력강화 관계장관회의에서 제시했던 사업재편안 제출 기한인 12월 말까지 모든 기업들이 사업재편안을 제출하며 사업 구조 개편의 첫 단추를 잘 끼웠다”며 “이를 충실히 이행한다면 업계 자율 설비감축 목표인 270만~370만t을 달성할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 270∼370만t은 국내 전체 NCC 생산설비 1470만t의 18∼25%에 달하는 규모다. 김 장관은 “정부와 기업이 원팀이 돼 석유 화학산업 구조 개편 성공을 향해 질주하겠다”고 덧붙였다.정부는 앞으로 기업들이 최종 사업재편계획서를 제출하면 사업재편계획심의위를 통해 승인 여부를 심의한 뒤, 승인 기업들을 대상으로 금융·세제·R&D·규제완화 등 지원 혜택으로 계획 이행을 뒷받침하겠다고 밝혔다. 오는 23일 출범하는 ‘화학산업 혁신 얼라이언스’를 통해 산업 첨단화와 친환경 전환을 위한 핵심 소재 관련 연구개발(R&D) 및 기반 구축 방안도 모색하겠다는 방침이다. 화학산업 혁신 얼라이언스에는 화학기업과 학계, 연구계 등 화학산업 생태계 구성원 전체가 참여한다. 지역 중소기업의 고용지원 등을 담은 ‘화학산업 생태계 종합 지원대책’도 내년 상반기 중으로 마련할 예정이다.이날 간담회에선 지난달 26일 가장 먼저 사업재편 승인을 신청한 HD현대케미칼·롯데케미칼 자율 구조조정안인 ‘대산 1호 프로젝트’에 대한 논의도 이뤄졌다. 대산 1호 프로젝트는 내년 1월 중 승인을 목표로 현재 사업재편 예비 심의 중이다. 정부 지원은 마무리 검토 단계이며 채권금융기관은 현재 진행 중인 실사를 토대로 금융지원 방안을 협의·확정할 계획이다.이성진 기자