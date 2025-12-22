한국아동복지협회 “식비 지원에서 자립까지”… ‘청년밥심 스타트온(溫)’ 진행

이미지 확대 사진=한국아동복지협회 제공

자립준비청년의 식생활 안정과 자립 초기 정착을 돕기 위한 식비지원사업이 운영됐다.한국아동복지협회는 우체국공익재단의 지원으로 2025년 3월부터 12월까지 10개월간 자립준비청년 245명을 대상으로 ‘청년밥심 스타트온(溫)’ 식비지원사업을 진행했다고 밝혔다. 해당 사업을 통해 참여 청년들에게는 매월 30만원씩, 1인당 총 300만원의 식비가 지급됐다.‘청년밥심 스타트온(溫)’은 아동양육시설, 공동생활가정, 가정위탁 등에서 퇴소한 자립준비청년을 대상으로 식비를 지원하는 사업이다. 자립준비청년이 균형 잡힌 식생활을 유지할 수 있도록 돕는 동시에, 정기적인 모니터링을 통해 취약 청년을 발굴하고 자립 초기의 안정적인 정착을 지원하는 데 목적을 두고 있다.이와 함께 자립준비청년의 자립 역량 강화를 위한 프로그램도 함께 운영됐다. 직접 수확한 식재료로 요리를 만들어보는 원데이 클래스와 도자기 공예 원데이 클래스가 진행됐으며, 다이어트 강의와 건강한 식생활 정보를 제공해 청년들의 건강한 홀로서기를 도왔다.사업에 참여한 자립준비청년 이유나(가명)는 “청년밥심 지원으로 식비 부담이 줄어 경제적 어려움이 완화됐다”며 “매달 제공되는 식생활 정보가 건강한 식습관을 형성하는 데 도움이 됐다”고 말했다. 김진호(가명) 역시 “네트워킹 데이를 통해 문화 체험과 새로운 경험을 할 수 있었고, 비슷한 상황의 자립준비청년들과 자립정보를 공유할 수 있어 의미 있었다”고 전했다.한국아동복지협회 관계자는 “우체국공익재단 식비지원사업 청년밥심 스타트온을 통해 자립 초기 청년들이 겪는 경제적·심리적 부담을 줄이고, 건강한 식습관을 실천할 기회를 제공하여 홀로서기의 출발을 안정적이고 따뜻하게 지원할 수 있었다”고 밝혔다.한편, 우체국공익재단은 공익사업의 전문성과 효율성, 지속가능성 증대를 위해 우정사업본부가 설립한 재단법인으로 우체국예금과 우체국보험 재원을 활용하여 아동·노인·장애인 등 6만여명에게 90억원 규모의 공익사업을 추진하고 있다.온라인뉴스부