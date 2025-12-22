YKH Associates–렉스필, 전략적 업무협약(MOU) 체결

이미지 확대 건축가 홍태선 대표와 프리미엄 수면 브랜드 간 협업 추진

글로벌 건축·디자인 기업 YKH Associates와 프리미엄 침대 브랜드 렉스필(LEXFEEL)이 12월 18일 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 상호 브랜드 홍보와 공동 사업 기회 발굴을 위한 협력 차원에서 추진됐다.YKH Associates는 건축가 홍태선(Tae Sun Hong) 대표가 설립한 글로벌 건축·디자인 기업이다. 홍 대표는 국내외에서 다양한 건축·공간 디자인 프로젝트를 수행하며 국제 무대에서 활동 영역을 넓혀왔다.렉스필은 프리미엄 매트리스를 중심으로 수면 환경 개선을 위한 제품을 선보이는 브랜드로, 자사의 젤스페이서(Gel Spacer) 구조를 적용한 매트리스 라인업을 통해 체압 분산과 안정적인 지지력을 강조한다. 렉스필 측은 해당 기술이 수면 중 신체 부담을 줄이고 쾌적한 수면 환경 조성에 도움을 준다고 설명했다.이번 MOU를 통해 양사는 ▲상호 브랜드 홍보 ▲공동 마케팅 ▲콘텐츠 개발 ▲공간 디자인 연계 프로젝트 등 다양한 분야에서 협력 방안을 모색할 계획이다. 협업 범위는 단계적으로 확대될 예정이다.양사 관계자는 “홍태선 대표의 공간 디자인 철학과 렉스필의 수면 기술을 결합해 새로운 협업 가능성을 모색하게 됐다”며 “이번 MOU를 통해 프리미엄 라이프스타일 분야에서 공동 프로젝트와 사업 기회를 단계적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한편 이번 협약은 건축·공간 디자인과 프리미엄 수면 브랜드 간 협업 사례로, 향후 공동 프로젝트 전개 여부에 업계의 관심이 모이고 있다.온라인뉴스부