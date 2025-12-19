구윤철 부총리, AMRO 소장 만나 “한미 관세협상, 또 다른 기회로”

이미지 확대 구윤철(왼쪽) 부총리 겸 기획재정부 장관이 야수토 와타나베 AMRO 소장과 악수를 하고 있다. 기획재정부 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

기획재정부는 구윤철 부총리 겸 기재부 장관이 지난 18일 야수토 와타나베 아세안+3 거시경제조사기구(AMRO) 소장과 면담하고 최근 한국경제 동향 및 정책방향, 연례협의 결과에 대해 논의했다고 19일 밝혔다.AMRO는 동남아시아 국가연합과 한중일 세 나라의 역내 거시경제 동향의 점검과 정책 권고, 역내 금융협력 운영지원을 위한 국제기구다. 이번 면담은 AMRO가 2025년 연례협의차 한국을 방문한 계기에 마련됐다.야수토 AMRO 소장은 글로벌 불확실성 하에서도 한국경제는 양호한 성장세를 보이고 있다고 평가하면서 무역 긴장 등 어려운 여건에 대응하기 위한 ASEAN+3 역내 협력 강화를 제언했다.구 부총리는 한국 경제에 대한 AMRO의 평가에 대체로 공감하고, 정부는 한국 경제가 한 단계 더 도약하기 위한 인공지능(AI) 대전환을 속도감 있게 지원하는 동시에, “한미 관세 협상이 한국경제 발전의 또 다른 기회로 작용할 수 있도록 최선을 다하고 있다”고 설명했다.구 부총리는 지난 2주간 기재부를 비롯한 여러 기관과의 연례 협의를 진행한 AMRO의 노고를 격려하고 한국 정부는 AMRO와의 긴밀한 협력 관계를 이어갈 것이라고 강조했다.세종 박은서 기자