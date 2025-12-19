메뉴
[포토]"딸에게 줄 크리스마스 스웨터 완성!"… 톱모델 송경아와 함께한 '리유니클로 수선 워크숍'

수정 2025-12-19 10:27
입력 2025-12-19 10:27
이미지 확대
자수와 뜨개질이 취미인 것으로 알려진 톱모델 송경아가 지난 17일 유니클로 합정 메세나폴리스점에서 진행된 ‘리유니클로(RE.UNIQLO) 수선 워크숍’에서 만든 크리스마스 스웨터를 보여주고 있다. 헌 옷에 새로운 생명과 가치를 부여하여 오랫동안 옷을 입을 수 있도록 하는 ‘리유니클로 이니셔티브’의 일환으로, 유니클로는 정기적으로 수선 워크숍을 진행하고 있다.
온라인뉴스팀
