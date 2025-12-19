경제 [포토]“딸에게 줄 크리스마스 스웨터 완성!”… 톱모델 송경아와 함께한 ‘리유니클로 수선 워크숍’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/economy/2025/12/19/20251219500073 URL 복사 댓글 0 수정 2025-12-19 10:27 입력 2025-12-19 10:27 이미지 확대 자수와 뜨개질이 취미인 것으로 알려진 톱모델 송경아가 지난 17일 유니클로 합정 메세나폴리스점에서 진행된 ‘리유니클로(RE.UNIQLO) 수선 워크숍’에서 만든 크리스마스 스웨터를 보여주고 있다. 헌 옷에 새로운 생명과 가치를 부여하여 오랫동안 옷을 입을 수 있도록 하는 ‘리유니클로 이니셔티브’의 일환으로, 유니클로는 정기적으로 수선 워크숍을 진행하고 있다. 온라인뉴스팀 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 주택연금 가입조건 중 주택가격 상한은? 12억원 15억원