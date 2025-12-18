[서울데이터랩]삼화페인트 30.00% 상승…금일 증시 상승률 1위로 마감

이미지 확대

18일 오후 15시 35분 삼화페인트(000390)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 삼화페인트는 장 중 9,761,906주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 1,830원 오른 7,930원에 마감했다.한편 삼화페인트의 PER은 26.52로 상대적으로 고평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 4.87%로 수익성이 보통 수준일 수 있다.이어 상승률 2위 일정실업(008500)은 주가가 30.00% 상승하며 종가 3,705원에 상승 마감했다. 상승률 3위 동양2우B(001527)의 주가는 11,360원으로 29.98% 폭등하며 강세를 보였다. 상승률 4위 한화갤러리아우(45226K)는 29.96% 상승하며 3,535원에 마감했다. 상승률 5위 태영건설우(009415)는 29.94%의 상승세를 타고 종가 14,540원에 마감했다.6위 계양전기(012200)는 종가 2,040원으로 29.94% 상승 마감했다. 7위 세이브존I&C(067830)는 종가 4,060원으로 29.92% 상승 마감했다. 8위 계양전기우(012205)는 종가 4,345원으로 29.90% 상승 마감했다. 9위 동부건설우(005965)는 종가 43,900원으로 29.88% 상승 마감했다. 10위 동양우(001525)는 종가 7,090원으로 29.85% 상승 마감했다.이밖에도 금호건설우(002995) ▲29.79%, 노루홀딩스우(000325) ▲27.42%, 대성산업(128820) ▲13.23%, 만호제강(001080) ▲9.57%, 노루페인트우(090355) ▲8.81%, 미래에셋증권(006800) ▲8.07%, 성문전자우(014915) ▲7.61%, 동양(001520) ▲7.60%, 남선알미우(008355) ▲7.06%, 한화갤러리아(452260) ▲6.93% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.전문가는 “삼화페인트의 급등은 최근 건설 및 인테리어 관련 수요 증가와 연관이 있을 수 있다”고 분석했다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자