[서울데이터랩]금일 코스닥 거래량 1위 TS트릴리온 거래대금 약 272억 기록

코스닥 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.18일 한국거래소에 따르면, TS트릴리온(317240)이 7천만주 이상 거래되며 코스닥 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지한다. 현재 주가는 303원이며, 거래대금은 27,249백만원으로 시가총액의 약 7.76%에 해당한다. PER는 -6.31, ROE는 -19.64로, 재무 지표가 다소 부정적이다. 아주IB투자(027360)는 3,320원으로 거래량 34,699,337주를 기록하며 2위에 오른다. 거래대금은 109,135백만원으로 시가총액의 약 2.71%에 해당하며, PER는 89.73, ROE는 3.20이다.현대무벡스(319400)는 13,120원으로 3위에 올라 있으며, 거래량은 28,886,179주로 나타난다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 드림씨아이에스(223250) ▲26.06%, 클로봇(466100) ▲0.64%, 알리코제약(260660) ▼11.19%, 삼표시멘트(038500) ▼2.00%, 이노진(344860) ▼0.67%, 재영솔루텍(049630) ▼3.14%, 애머릿지(900100) ▲12.43%, 크레오에스지(040350) ▲24.46%, 원익홀딩스(030530) ▼1.88%, 바이오스마트(038460) ▲5.69% 등의 성적을 기록했다.미래에셋벤처투자(100790)는 거래량 13,299,218주와 거래대금 173,326백만원으로 시가총액의 약 2.29%에 해당하며, 주가는 14,240원으로 상한가를 기록한다. 드림씨아이에스는 9,220,974주가 거래되고 있으며, 주가는 6,820원으로 폭등세를 보인다. 반면, TS트릴리온은 폭락세를 기록하며 주목받고 있으며, 알리코제약도 급락하는 흐름을 보인다.전체적으로 코스닥 시장은 상승 종목과 하락 종목이 혼재된 모습을 보이며, 투자자들의 주의가 요구된다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자