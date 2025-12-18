[서울데이터랩]12월 18일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인, 이더리움, 비앤비, 리플, 솔라나 등이 시가총액 상위권에 위치하고 있다.비트코인은 현재가 1억 2795만 원, 시가총액 2554조 5189억 원을 기록하며 24시간 동안 0.72% 하락했다. 1시간 등락률은 -0.06%로, 단기적으로 하락세가 이어질 가능성이 있다. 거래량은 66조 4011억 원이다.이더리움은 418만 3820원에 거래되며, 시가총액은 504조 9664억 원이다. 24시간 동안 3.92% 하락했으며, 1시간 등락률은 -0.18%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 39조 107억 원에 달한다.비앤비는 현재가 123만 6761원, 시가총액 170조 3457억 원을 기록했다. 24시간 동안 3.00% 하락했으며, 1시간 등락률은 -1.00%로 하락 추세가 지속될 수 있다. 거래량은 4조 3858억 원이다.리플은 2742원에 거래되고 있으며, 시가총액은 165조 8818억 원이다. 24시간 동안 3.75% 하락했고, 1시간 등락률은 -0.47%로 하락세가 지속되고 있다. 거래량은 5조 816억 원이다.솔라나는 현재가 18만 2816원이며, 시가총액은 102조 7515억 원이다. 24시간 동안 3.63% 하락했으나, 1시간 등락률은 0.01%로 소폭 상승 전환의 가능성을 보이고 있다. 거래량은 8조 19억 원이다.한편, 트론은 24시간 동안 0.66% 하락했으며, 현재 411원에 거래되고 있다. 거래량은 8687억 원이다. 같은 시각 도지코인은 4.44% 하락하며 185원에 거래되었고, 거래량은 2조 1142억 원이다.에이다는 24시간 동안 4.78% 하락하며 539원에 거래되고 있다. 거래량은 1조 468억 원이다. 같은 시각 비트코인 캐시는 0.18% 하락하여 80만 5600원에 거래되고 있으며, 거래량은 5414억 원이다.체인링크는 24시간 동안 4.90% 하락해 1만 8018원에 거래되고 있으며, 거래량은 9407억 원이다. 같은 시각 하이퍼리퀴드는 9.87% 하락하며 3만 5713원에 거래되고 있으며, 거래량은 7453억 원이다.모네로는 0.41% 상승하며 63만 3959원에 거래되고 있으며, 거래량은 2504억 원이다. 같은 시각 스텔라루멘은 3.70% 하락하며 312원에 거래되고 있으며, 거래량은 2452억 원이다.레오는 20.09% 하락하며 1만 801원에 거래되고 있으며, 거래량은 86억 원이다. 같은 시각 지캐시는 2.39% 하락하며 56만 9532원에 거래되고 있으며, 거래량은 1조 482억 원이다.라이트코인은 4.31% 하락하며 11만 1955원에 거래되고 있으며, 거래량은 6458억 원이다. 같은 시각 다이는 0.00% 변동 없이 1477원에 거래되고 있으며, 거래량은 1464억 원이다.전반적으로 시장은 하락세를 이어가고 있으며, 투자자들은 단기적인 가격 변동에 주의할 필요가 있다. 특히, 하락세가 지속되는 종목들은 더욱 신중한 접근이 필요하다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자