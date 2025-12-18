[서울데이터랩]‘한화갤러리아우’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

이미지 확대

18일 오전 9시 10분 한화갤러리아우(45226K)가 등락률 +29.96%로 상승률 1위를 차지했다. 한화갤러리아우는 개장 직후 5분간 5만 4455주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 815원 오른 3535원이다.한편 한화갤러리아우의 PER은 -19.64로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 태영건설우(009415)는 현재가 1만 4540원으로 주가가 29.94% 폭등하고 있다. 상승률 3위 메타랩스(090370)는 현재 2395원으로 18.27% 급등하며 상승세를 이어가고 있다. 상승률 4위 동부건설우(005965)는 17.75% 상승하며 3만 9800원에 거래되고 있다. 상승률 5위 한화갤러리아(452260)는 17.33%의 상승세를 보이며 1693원에 거래되고 있다.6위 삼화페인트(000390)는 현재가 6860원으로 12.46% 상승 중이다. 7위 한국ANKOR유전(152550)은 현재가 232원으로 9.95% 상승 중이다. 8위 계양전기(012200)는 현재가 1720원으로 9.55% 상승 중이다. 9위 티엠씨(217590)는 현재가 1만 9860원으로 6.55% 상승 중이다. 10위 CJ대한통운(000120)은 현재가 10만 1900원으로 6.15% 상승 중이다.이밖에도 금호건설우(002995) ▲4.15%, 한국석유(004090) ▲3.25%, LX홀딩스1우(38380K) ▲3.09%, 이마트(139480) ▲2.35% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자