[서울데이터랩]‘알지노믹스’ 300% 폭등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-12-18 09:19
입력 2025-12-18 09:19
이미지 확대


18일 오전 9시 15분 알지노믹스(476830)가 등락률 +300.00%로 상승률 1위를 차지했다. 알지노믹스는 개장 직후 5분간 26만 6449주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6만 7500원 오른 9만 원이다.

한편 알지노믹스의 PER은 -8.70으로, 이는 기업의 수익성이 낮다는 것을 시사할 수 있으며, ROE는 19.81%로 매우 양호한 수준을 보인다.

이어 상승률 2위 크레오에스지(040350)는 현재가 722원으로 주가가 29.86% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 에르코스(435570)는 현재 1만 6450원으로 22.21% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 큐로홀딩스(051780)는 17.38% 급등하며 1317원에 거래되고 있다. 상승률 5위 나라스페이스테크놀로지(478340)는 15.65%의 상승세를 타고 3만 1400원에 거래되고 있다.

6위 이노진(344860)은 현재가 2590원으로 14.86% 상승 중이다. 7위 아크릴(0007C0)은 현재가 5만 2800원으로 11.16% 상승 중이다. 8위 TS트릴리온(317240)은 현재가 377원으로 10.88% 상승 중이다. 9위 베셀(177350)은 현재가 1488원으로 10.14% 상승 중이다. 10위 드림씨아이에스(223250)는 현재가 5920원으로 9.43% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 미래에셋벤처투자(100790) ▲9.12%, 쎄크(081180) ▲8.92%, 중앙에너비스(000440) ▲8.86%, 코이즈(121850) ▲7.53% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
