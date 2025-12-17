메뉴
[포토] 대화하는 이부진 위원장과 김대현 2차관

수정 2025-12-17 15:02
입력 2025-12-17 14:21
1/ 10


2026 코리아그랜드세일이 17일부터 내년 2월 22일까지 개최된다.

문화체육관광부와 한국방문의해위원회가 함께 진행하는 코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 체험, 편의 서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 바탕으로 2011년부터 개최해 온 한국의 대표 쇼핑관광축제다.

이번 행사에는 항공과 숙박, 쇼핑, 식음, 교통, 미용(뷰티), 편의 서비스 등 다양한 분야에서 역대 최대 규모인 1750여 개 기업이 참여했다. 특히 행사 조기 개최로 기존 45일에서 68일로 확대해 더 많은 외국인 관광객이 축제를 즐길 수 있다.

이날 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 2026 코리아그랜드세일 개막행사에는 김대현 문화체육관광부 차관, 이부진 한국방문의해위원장, 주요 참여 기업 관계자 및 외국인 관광객 등 80여 명이 참석했다.

개막행사에서는 ‘코리아그랜드세일, 한류의 바다를 향한 짜릿한 항해’라는 메시지를 담은 주제 영상과 ‘케이-타이거즈’의 케이팝 축하공연 등이 펼쳐졌다.

김 차관과 이 위원장은 개막행사 후 코리아그랜드세일 행사장을 방문해 현장 등을 살펴봤다.

온라인뉴스팀
