[포토] 대화하는 이부진 위원장과 김대현 2차관

1 / 10 이미지 확대 이부진 한국방문의해위원장과 김대현 문화체육관광부 2차관이 17일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 ‘코리아그랜드세일’ 개막식에서 대화하고 있다. 2025.12.17.

연합뉴스

이미지 확대 한국방문의해 위원장인 이부진 신라호텔 사장(왼쪽)과 김대현 문화체육관광부 2차관(오른쪽)이 17일 서울 중구 코리아그랜드세일 웰컴센터에서 외국인 방문객들에게 기념품을 증정 후 기념 촬영하고 있다. 2025.12.17.

연합뉴스

이미지 확대 이부진 한국방문의해위원회 위원장 겸 호텔신라 대표이사와 김대현 문화체육관광부 제2차관이 17일 서울 중구 티르티르 매장에서 대화하고 있다. 2025.12.17.

연합뉴스

이미지 확대 이부진 한국방문의해위원장이 17일 서울 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 ‘코리아그랜드세일’ 개막식에서 개회사를 하고 있다. 2025.12.17.

연합뉴스

2026 코리아그랜드세일이 17일부터 내년 2월 22일까지 개최된다.문화체육관광부와 한국방문의해위원회가 함께 진행하는 코리아그랜드세일은 방한 관광 비수기에 외국인의 방한 관광과 소비를 촉진하기 위해 항공, 숙박, 쇼핑, 식음, 체험, 편의 서비스 등 다양한 분야의 민간 참여를 바탕으로 2011년부터 개최해 온 한국의 대표 쇼핑관광축제다.이번 행사에는 항공과 숙박, 쇼핑, 식음, 교통, 미용(뷰티), 편의 서비스 등 다양한 분야에서 역대 최대 규모인 1750여 개 기업이 참여했다. 특히 행사 조기 개최로 기존 45일에서 68일로 확대해 더 많은 외국인 관광객이 축제를 즐길 수 있다.이날 서울 중구 명동 커뮤니티하우스 마실에서 열린 2026 코리아그랜드세일 개막행사에는 김대현 문화체육관광부 차관, 이부진 한국방문의해위원장, 주요 참여 기업 관계자 및 외국인 관광객 등 80여 명이 참석했다.개막행사에서는 ‘코리아그랜드세일, 한류의 바다를 향한 짜릿한 항해’라는 메시지를 담은 주제 영상과 ‘케이-타이거즈’의 케이팝 축하공연 등이 펼쳐졌다.김 차관과 이 위원장은 개막행사 후 코리아그랜드세일 행사장을 방문해 현장 등을 살펴봤다.온라인뉴스팀