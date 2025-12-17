행운의 2200명 주인공은?… “그랜드 하얏트호텔 1박 숙박권 잡아라”

개관 5주년 기념 도민 초청 행사

그랜드키친 뷔페 저녁 2인 식사권

포차 20만 원 상당 식사권도 제공

이미지 확대 제주 드림타워 복합리조트가 개관 5주년을 맞아 역대 최대 규모의 제주 도민 초청 행사를 진행한다. 롯데관광개발 제공

제주 드림타워 복합리조트가 개관 5주년을 맞아 역대 최대 규모의 제주 도민 초청 행사를 진행한다.롯데관광개발은 개관일인 18일부터 31일까지 응모 이벤트를 통해 제주 도민 2200명을 초청한다고 17일 밝혔다.제주 드림타워는 2020년 12월 개장 이후 지금까지 총 5차례에 걸쳐 4130명의 도민을 초청해왔다.이벤트 참여를 희망하는 도민은 제주 드림타워 공식 홈페이지에 축하 메시지 또는 이용 후기를 남기면 되며, 당첨자는 추첨을 통해 내년 1월 7일 개별 통보된다.당첨자에게는 ▲그랜드 하얏트 제주 호텔 1박 숙박권(500명) ▲그랜드키친 뷔페 저녁 2인 식사권(600명) ▲포차 20만 원 상당 식사권(1000명) 등이 제공된다. 이와 함께 제주특별자치도장애인총연합회 추천을 받아 장애인 가족 100명에게도 뷔페 식사가 지원될 예정이다.롯데관광개발 관계자는 “제주 도민의 성원 덕분에 개관 5주년을 맞았다”며 “앞으로도 ESG 경영을 바탕으로 지역사회와 상생하는 사회공헌 활동을 이어가겠다”고 밝혔다.제주 강동삼 기자