[서울데이터랩]나라스페이스테크놀로지 64.55% 폭등 금일 증시 상승률 1위로 마감

17일 오후 3시 40분 나라스페이스테크놀로지(478340)가 등락률 +64.55%로 상승률 1위로 마감했다. 나라스페이스테크놀로지는 장 중 43,442,486주가 거래되었으며, 주가는 공모가 대비 10,650원 오른 27,150원에 마감했다.한편 나라스페이스테크놀로지의 PER은 -22.76으로 상대적으로 저평가를 받고 있을 가능성을 시사하며, ROE는 27.52%로 수익성이 높은 수준임을 나타낸다.이어 상승률 2위 에스제이그룹(306040)은 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 8,320원에 상승 마감했다. 상승률 3위 웹스(196700)의 주가는 2,115원으로 29.99% 상한가를 기록했다. 상승률 4위 알리코제약(260660)은 29.99% 상승하며 5,050원에 마감했다. 상승률 5위 에르코스(435570)는 29.92%의 상승세를 타고 종가 13,460원에 마감했다.6위 이노진(344860)은 종가 2,255원으로 29.90% 상승 마감했다. 7위 TS트릴리온(317240)은 종가 340원으로 29.77% 상승 마감했다. 8위 신신제약(002800)은 종가 6,630원으로 22.32% 상승 마감했다. 9위 쿼드메디슨(464490)은 종가 24,550원으로 21.23% 상승 마감했다. 10위 넥스트칩(396270)은 종가 4,825원으로 20.63% 상승 마감했다.이밖에도 엔젯(419080) ▲20.22%, 제이투케이바이오(420570) ▲20.15%, 아우토크립트(331740) ▲18.68%, 육일씨엔에쓰(191410) ▲17.66%, 꿈비(407400) ▲14.80%, 애머릿지(900100) ▲14.38%, JW신약(067290) ▲13.90%, 성호전자(043260) ▲12.17%, 켐트로스(220260) ▲12.02%, 씨엠티엑스(388210) ▲10.93% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자