[서울데이터랩]동부건설우 30.00% 상한가 금일 증시 상승률 1위로 마감

17일 오후 3시 35분 동부건설우(005965)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 동부건설우는 장 중 48,914주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 7,800원 오른 33,800원에 마감했다.한편 동부건설우의 PER은 512.12로 높은 수준을 보이며, 이는 회사의 주가가 실적 대비 과대평가되었을 가능성을 시사한다.이어 상승률 2위 한화갤러리아(452260)는 주가가 30.00% 상한가를 기록하며 종가 1,443원에 상승 마감했다. 상승률 3위 금호건설우(002995)의 주가는 38,600원으로 29.97% 폭등하며 주목받았다. 상승률 4위 동양고속(084670)은 29.96% 상승하며 133,600원에 마감했다. 상승률 5위 대성산업(128820)은 29.89%의 상승세를 타고 종가 10,430원에 마감했다.6위 한화갤러리아우(45226K)는 종가 2,720원으로 29.83% 상승 마감했다. 7위 메타랩스(090370)는 종가 2,025원으로 29.72% 상승 마감했다. 8위 해성디에스(195870)는 종가 58,500원으로 19.27% 상승 마감했다. 9위 진흥기업우B(002785)는 종가 4,550원으로 16.37% 상승 마감했다. 10위 아이에스동서(010780)는 종가 24,700원으로 12.79% 상승 마감했다.이밖에도 한세실업(105630) ▲10.35%, 현대위아(011210) ▲9.52%, 신풍(002870) ▲8.52%, LF(093050) ▲7.83% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자