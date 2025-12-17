비토즈, 링네트와 맞손… 메인넷 ‘검증인(Validator)’ 참여계약 체결

이미지 확대 비토즈 제공

블록체인 전문기업 비토즈(BEATOZ)는 IT 인프라 전문기업 링네트와 비토즈 네트워크(메인넷) 검증인(Validator) 참여 계약을 체결했다고 17일 밝혔다.이번 계약에 따라 링네트는 비토즈 네트워크에서 노드를 구축·운영하며, 네트워크에 기록되는 거래의 유효성을 확인하고 합의 과정에 참여해 블록을 확정·저장하는 등 블록 검증 업무를 수행한다. 검증인(Validator)은 블록체인 합의 과정에 참여해 거래를 검증하고 블록을 확정하는 핵심 주체로, 네트워크의 신뢰성과 안정성을 뒷받침한다.링네트의 참여는 20년 동안 축적한 대규모 인프라 구축·운영 노하우와 보안·관제 역량이 메인넷 운영에 결합된다는 점에서 의미가 크다. 비토즈는 이를 통해 엔터프라이즈 환경에서 요구되는 운영 안정성과 보안 체계를 강화하고, 토큰화 자산(RWA)·증권형 토큰(STO)·스테이블코인 발행 등 디지털 자산 생태계 확대에 대응하는 네트워크 확장 기반을 공고히 할 계획이다.비토즈는 하이브리드 블록체인 기반 인프라를 바탕으로 규제 친화적 Web3.0 인프라 확산을 추진하고 있으며, 최근에는 스테이블코인 결제 솔루션 ‘CPG(Crypto Payment Gateway)’를 중심으로 결제·정산 상용화 준비를 확대하고 있다. 비토즈는 링네트의 운영 역량과 결합해 다양한 산업군에서 요구되는 도입 시나리오를 공동으로 고도화해 나간다는 방침이다.비토즈 관계자는 “링네트의 검증인 참여는 네트워크 운영 안정성과 신뢰도를 강화하는 계기”라며, “규제 환경과 시장 요구를 고려한 Web3 인프라를 파트너들과 함께 확장해 나가겠다”고 밝혔다.한편, 링네트는 12월 22일 부산 시그니엘 부산에서 열리는 Blockchain Week in Busan 2025(BWB 2025) 현장에서 비토즈와의 파트너십 비전과 Web3 인프라 전략을 공유할 예정이다.온라인뉴스팀