[서울데이터랩]‘동양고속’ 29.96% 상한가…실시간 상승률 1위

17일 오전 9시 10분 동양고속(084670)가 등락률 +29.96%로 상한가를 기록하며 상승률 1위를 차지했다. 동양고속은 개장 직후 198,219주가 거래되었으며 주가는 전날 대비 30,800원 오른 133,600원이다.한편 동양고속의 PER은 -32.50으로, 이는 수익성이 부정적일 가능성을 시사하며, ROE는 -27.88%로 수익성 측면에서 개선이 필요할 것으로 보인다.이어 상승률 2위 한화갤러리아우(45226K)는 현재가 2,720원으로 주가가 29.83% 상한가를 기록하고 있다. 상승률 3위 메타랩스(090370)는 현재 2,025원으로 29.72% 폭등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 금호건설우(002995)는 20.88% 급등하며 35,900원에 거래되고 있다. 상승률 5위 동부건설우(005965)는 15.38%의 상승세를 타고 30,000원에 거래되고 있다.6위 현대위아(011210)는 현재가 72,500원으로 7.89% 상승 중이다. 7위 동원산업(006040)은 현재가 47,300원으로 7.74% 상승 중이다. 8위 아이에스동서(010780)는 현재가 23,500원으로 7.31% 상승 중이다. 9위 성안머티리얼스(011300)는 현재가 370원으로 6.63% 상승 중이다. 10위 한화갤러리아(452260)는 현재가 1,179원으로 6.22% 상승 중이다.이밖에도 금호건설(002990) ▲5.82%, 해성디에스(195870) ▲5.61%, 진흥기업2우B(002787) ▲4.69%, 영원무역(111770) ▲4.57%, 코리아써키트(007810) ▲4.42%, 영원무역홀딩스(009970) ▲4.06%, 미스토홀딩스(081660) ▲4.06%, 메타케어(118000) ▲4.00%, 오리엔트바이오(002630) ▲3.76%, 에스엘(005850) ▲3.64% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자