10여명의 ‘전담 마크맨’… 458개 품목 물가 챙긴다

부처 차관 ‘물가안정책임관’ 지정

인위적 관리에 꼼수 인상 우려도

이미지 확대 식품물가 5년새 27% 뛰어…고환율에 수입산 과일·생선·고기↑

(서울=연합뉴스) 윤동진 기자 = 먹거리 가격이 지난 5년간 급등하면서 체감 물가를 끌어올리고 있다. 7일 국가데이터처 국가통계포털에 따르면 지난 달 식품물가지수는 2020년을 100으로 했을 때 127.1로 27.1% 상승했다. 사진은 이날 서울의 한 대형마트. 2025.12.7

mon@yna.co.kr

(끝)

2025-12-17 2면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

정부가 국민이 소비하는 모든 품목의 물가를 관리할 ‘전담 마크맨’을 지정한다. 주요 부처별 차관을 지명 대상으로 정했다. 최근 고환율로 인한 물가 상승세가 예사롭지 않자 물가 관리를 정책 우선순위로 둔 것이다.기획재정부는 16일 소비자물가를 구성하는 458개 전 품목을 대상으로 ‘물가안정책임관’을 두는 방안을 추진하고 있다고 밝혔다.대상 부처는 농축산물을 관리하는 농림축산식품부, 수산물을 관리하는 해양수산부, 전기요금을 관리하는 기후에너지환경부, 석유류 물가를 관리하는 산업통상부를 포함해 총 10개를 웃돌 전망이다. 정책의 집행력과 효율성을 높이고 부처 간 협업이 신속하게 이뤄지도록 책임관은 부처의 2인자인 차관으로 임명한다.최근 소비자물가는 원달러 환율 상승과 맞물려 들썩이고 있다. 환율이 오르면 원유 등 원자재 수입 물가가 오르고, 수입 물가 상승은 1~2개월의 시차를 두고 국내 소비자물가 상승으로 이어진다.지난달 소비자물가 상승률은 2.4%를 기록하며 두 달 연속 2%대 중반을 이어 갔다. 석유류 물가는 9개월 만의 최대 폭인 5.9% 올랐다.품목별 물가 관리 정책은 과거 정부에서도 도입된 적이 있다. 이명박 정부는 2012년 물가 관리 책임 실명제를 운영했고, 윤석열 정부는 2023년 11월 범부처 특별물가안정체계를 가동해 각 부처 차관을 물가안정책임관으로 지정했다.우려의 목소리도 나온다. 물가 상승 압력을 인위적으로 억누르면 가격은 그대로 둔 채 용량을 줄이는 ‘꼼수 인상’(슈링크플레이션) 현상이 나타날 수 있다는 점에서다.세종 한지은 기자