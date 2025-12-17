10여명의 ‘전담 마크맨’… 458개 품목 물가 챙긴다

부처 차관 ‘물가안정책임관’ 지정
인위적 관리에 꼼수 인상 우려도
정부가 국민이 소비하는 모든 품목의 물가를 관리할 ‘전담 마크맨’을 지정한다. 주요 부처별 차관을 지명 대상으로 정했다. 최근 고환율로 인한 물가 상승세가 예사롭지 않자 물가 관리를 정책 우선순위로 둔 것이다.
기획재정부는 16일 소비자물가를 구성하는 458개 전 품목을 대상으로 ‘물가안정책임관’을 두는 방안을 추진하고 있다고 밝혔다.
대상 부처는 농축산물을 관리하는 농림축산식품부, 수산물을 관리하는 해양수산부, 전기요금을 관리하는 기후에너지환경부, 석유류 물가를 관리하는 산업통상부를 포함해 총 10개를 웃돌 전망이다. 정책의 집행력과 효율성을 높이고 부처 간 협업이 신속하게 이뤄지도록 책임관은 부처의 2인자인 차관으로 임명한다.
최근 소비자물가는 원달러 환율 상승과 맞물려 들썩이고 있다. 환율이 오르면 원유 등 원자재 수입 물가가 오르고, 수입 물가 상승은 1~2개월의 시차를 두고 국내 소비자물가 상승으로 이어진다.
지난달 소비자물가 상승률은 2.4%를 기록하며 두 달 연속 2%대 중반을 이어 갔다. 석유류 물가는 9개월 만의 최대 폭인 5.9% 올랐다.
품목별 물가 관리 정책은 과거 정부에서도 도입된 적이 있다. 이명박 정부는 2012년 물가 관리 책임 실명제를 운영했고, 윤석열 정부는 2023년 11월 범부처 특별물가안정체계를 가동해 각 부처 차관을 물가안정책임관으로 지정했다.
우려의 목소리도 나온다. 물가 상승 압력을 인위적으로 억누르면 가격은 그대로 둔 채 용량을 줄이는 ‘꼼수 인상’(슈링크플레이션) 현상이 나타날 수 있다는 점에서다.
세종 한지은 기자
2025-12-17 2면
