메뉴
닫기
로그인하고
차별화 된 뉴스를 무료로
확인하세요!
로그인
신문 구독
뉴스레터 신청
검색
서울신문 뉴스브랜드
공익·문화·사업
회사소개
서울신문 역사관
채용 안내

[서울데이터랩]‘동부건설우’ +30.00% 상한가…금일 코스피 상승률 1위로 마감

  • 기사 소리로 듣기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 공유하기
  • 댓글
     0
정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-12-16 16:44
입력 2025-12-16 16:44
이미지 확대


16일 오후 15시 35분 동부건설우(005965)가 등락률 +30.00%로 상승률 1위로 마감했다. 동부건설우는 장 중 33,666주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 6,000원 오른 26,000원에 마감했다.

한편 동부건설우의 PER은 393.94로 나타났다.

이어 상승률 2위 티엠씨(217590)는 주가가 29.99% 상승하며 종가 21,800원에 마감했다. 상승률 3위 금호건설우(002995)의 주가는 29,700원으로 29.98% 상승했다. 상승률 4위 태영건설우(009415)는 29.97% 상승하며 11,190원에 마감했다. 상승률 5위 동양고속(084670)은 29.96%의 상승세를 타고 종가 102,800원에 마감했다.

6위 에이블씨엔씨(078520)는 종가 12,980원으로 15.89% 상승 마감했다. 7위 미래아이앤지(007120)는 종가 1,030원으로 14.96% 상승 마감했다. 8위 현대약품(004310)은 종가 7,030원으로 11.06% 상승 마감했다. 9위 자이에스앤디(317400)는 종가 4,815원으로 9.18% 상승 마감했다. 10위 티와이홀딩스우(36328K)는 종가 5,240원으로 8.83% 상승 마감했다.

이미지 확대


이밖에도 메타랩스(090370) ▲8.25%, 형지엘리트(093240) ▲7.71%, 진흥기업우B(002785) ▲7.12%, 동양우(001525) ▲6.60%, 에이플러스에셋(244920) ▲6.01%, 티웨이홀딩스(004870) ▲5.64%, 에이피알(278470) ▲5.18%, 코스맥스(192820) ▲5.14%, KT&G(033780) ▲4.90%, 가온전선(000500) ▲4.73% 등을 기록하며 금일 증시를 상승으로 마감했다.



한 증권 전문가에 따르면, 동부건설우의 이번 상승은 주식 시장에서의 긍정적인 평가와 투자자들의 관심이 반영된 결과로 볼 수 있다. PER이 높은 만큼, 향후 수익성 개선 여부가 지속적인 주가 상승에 중요한 역할을 할 것으로 보인다. [서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검!
16일 상승률 1위를 기록한 종목은?
에디터 추천 인기 기사
많이 본 뉴스
포토 뉴스 페이지로 이동
1 / 5
오피니언
1 / 3
기획·연재
서울 En: 방송·연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 / 3
원본 이미지입니다.
손가락을 이용하여 이미지를 확대해 보세요.
닫기