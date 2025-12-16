[서울데이터랩]12월 16일 코스피 주요 종목 마감시황

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

12월 16일 한국거래소에 따르면, 동부건설우(005965)는 전 거래일 대비 30.00% 상승한 26,000원에 거래를 마감하며 금일 코스피 상승률 1위를 차지했다. 티엠씨(217590)는 29.99% 상승한 21,800원에 거래를 마치며 뒤를 이었다. 금호건설우(002995)는 29.98% 상승한 29,700원에, 태영건설우(009415)는 29.97% 상승한 11,190원에, 동양고속(084670)은 29.96% 상승한 102,800원에 각각 거래를 마감했다.코스피 하락률 상위 종목으로는 고려아연이 전 거래일 대비 13.94% 하락한 1,370,000원에 거래를 마감했다. 영풍은 13.56% 하락한 58,000원에, 세아베스틸지주는 11.85% 하락한 43,150원에 거래를 마쳤다. 디아이씨는 11.55% 하락한 12,330원, 경방은 9.51% 하락한 10,850원에 장을 마감했다.시가총액 상위 종목 중 삼성바이오로직스는 54,125주의 거래량을 바탕으로 1.02% 상승했다. 두산에너빌리티는 7,500,208주의 거래량을 기록하며 0.26% 상승했다. 한편, 삼성전자는 18,829,983주가 거래되며 1.91%의 하락세를 기록했다. SK하이닉스는 3,228,121주의 거래량을 기록하며 4.33% 하락했다. LG에너지솔루션은 거래량 397,656주로, 5.54% 하락 마감했다. 삼성전자우는 3,004,126주가 거래되며 1.48% 하락했다. 현대차는 2.56% 하락한 286,000원에 거래를 마쳤고, HD현대중공업은 4.90% 하락한 524,000원에 거래를 마감했다. KB금융은 0.96% 하락한 123,700원에, 기아는 2.58% 하락한 120,800원에 각각 거래를 마무리했다.금일 코스피 주요 종목들은 상승과 하락 종목들이 혼재된 모습을 보였다. 투자자들은 변동성이 큰 시장 상황에서 신중한 투자 전략을 고려해야 한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자