[서울데이터랩]금일 코스피 거래량 1위 형지엘리트 거래대금 무려 231억 돌파

코스피 거래량 상위 종목들이 전반적으로 엇갈린 흐름을 보인다.16일 한국거래소에 따르면, 형지엘리트(093240)가 1,660만주 이상 거래되며 코스피 종목 중 실시간 거래량 1위를 차지하고 있다. 현재 주가는 1,348원으로, 시가총액 518억원에 대비해 거래대금은 231억2,300만원에 달한다. 이는 시가총액의 약 44.6%에 해당하는 높은 자금 유입을 보여준다. 등락률은 12.99%로 급등세를 보이며, PER 13.35, ROE -1.56으로 재무 지표는 다소 불안정한 모습을 보인다. 티엠씨(217590)는 11,939,095주의 거래량으로 2위에 올랐다. 현재 주가는 19,780원이며, 시가총액은 4,766억원이다. 거래대금은 2,389억7,900만원으로 시가총액 대비 약 50.1%에 달한다. 등락률은 17.95%로 급등세를 보이고 있으며, PER은 41.29, ROE는 12.73으로 나타난다.삼성전자(005930)는 현재 주가 103,500원으로 -1.24% 하락하며 거래량 11,055,001주를 기록하고 있다. 대원전선(006340)은 4,030원으로 -1.10% 하락, 미래아이앤지(007120)는 994원으로 10.94% 상승했다. 두산에너빌리티(034020)는 73,900원으로 -4.15% 하락, 와이투솔루션(011690)은 4,055원으로 4.11% 상승 중이다. 티웨이홀딩스(004870)는 547원으로 6.42% 상승, 한국전력(015760)은 50,100원으로 0.20% 상승, 일동제약(249420)은 39,650원으로 -2.94% 하락 중이다.한편 거래량 상위 20위권 종목들은 디아이씨(092200) ▼11.91%, 현대약품(004310) ▲0.63%, 에이블씨엔씨(078520) ▲15.00%, 대한전선(001440) ▼1.84%, 한온시스템(018880) ▼5.48%, 에이프로젠(007460) ▲0.78%, 강원랜드(035250) ▲4.74%, 삼성중공업(010140) ▼2.72%, 현대건설(000720) ▼4.51%, 동양(001520) ▼1.80% 등의 성적을 기록했다.에이블씨엔씨는 15%의 상승률로 주목받고 있으며, 거래대금은 37억2,680만원, 시가총액은 335억1,000만원에 달한다. 강원랜드 또한 4.74%의 상승률을 기록하며 2,251,026주가 거래되고 있다. 반면, 디아이씨는 11.91%의 하락률로 거래량 3,154,941주를 기록 중이며, 현대건설은 4.51% 하락하며 거래량 1,769,389주를 기록하고 있다.전체적으로 코스피 시장은 상승과 하락을 반복하며 혼조세를 보이고 있다. 특히 형지엘리트와 티엠씨가 높은 거래대금과 거래량을 기록하며 시장의 주목을 받고 있다. 이러한 상황에서 투자자들은 급등하는 종목과 하락하는 종목 간의 차이를 잘 분석해야 할 것이다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자