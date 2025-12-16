[서울데이터랩]뉴욕 증시, 빅테크 혼조세 마감

이미지 확대

15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 일부 종목은 상승세를 나타냈으나, 대다수 종목은 하락세를 기록했다.엔비디아(NVDA)는 0.77% 상승하며 176.37달러로 마감했다. 테슬라(TSLA) 역시 3.53% 상승하여 475.14달러를 기록하며 두드러진 상승세를 보였다. 반면, 브로드컴(AVGO)은 5.57% 하락하여 339.90달러로 마감했다.애플(AAPL)은 1.42% 하락한 274.32달러를 기록했다. 마이크로소프트(MSFT)는 0.70% 하락하여 475.16달러에 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A(GOOGL)는 0.33% 하락한 308.28달러를 기록했으며, 알파벳 Class C(GOOG)도 0.37% 하락하여 309.38달러에 거래를 마쳤다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 137,190,849주, 거래대금은 243억 달러로, 약 35조 7,150억원에 달했다. 엔비디아의 시가총액 대비 거래대금 비중은 5.67%에 해당한다. 두 번째로 많이 거래된 종목은 테슬라로, 거래량은 103,296,209주, 거래대금은 492억 달러로, 약 72조 3,947억원을 기록했다. 테슬라의 시가총액 대비 거래대금 비중은 31.14%에 달한다. 세 번째로 거래대금이 높은 종목은 아마존닷컴으로, 거래대금은 75.6억 달러로, 약 11조 1,206억원에 해당하며 시가총액 대비 거래대금 비중은 3.18%를 기록했다.정연호 기자