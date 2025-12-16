[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

이미지 확대

15일(현지시간) 미국 주요 지수들은 대체로 보합세를 보였다. 다우존스와 S&P 500 지수는 소폭 내렸고, 나스닥 종합 지수는 약간 더 큰 하락을 기록했다.다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 48,416.56포인트로 마감하며, 전일 대비 41.49포인트(-0.09%) 내렸다. 하루 거래량은 510,388천주로 기록했으며, 시작가는 48,594.36포인트로 최고가는 48,679.14포인트, 최저가는 48,283.27포인트였다.반면, 나스닥 종합 지수는 나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 23,057.41포인트로 마감하며 137.76포인트(-0.59%) 내렸다. 하루 거래량은 1,661,336천주로 나타났으며, 시작가는 23,330.04포인트, 최고가는 23,345.56포인트, 최저가는 23,012.00포인트였다. S&P 500 지수는 뉴욕 거래소에서 6,816.51포인트에 마감하며 10.90포인트(-0.16%) 내렸다. 하루 거래량은 3,248,529천주로 집계됐고, 시작가는 6,860.19포인트, 최고가는 6,861.59포인트, 최저가는 6,801.49포인트였다.한편, 다우운송, 나스닥 100, 필라델피아 반도체 지수들은 각각 17,471.83포인트, 25,067.27포인트, 6,990.41포인트로 마감했다. 다우운송 지수는 32.74포인트(-0.19%) 내렸으며, 나스닥 100 지수는 129.47포인트(-0.51%) 하락했다. 필라델피아 반도체 지수는 43.16포인트(-0.61%) 내렸다.마지막으로, VIX 지수는 16.56포인트로 마감하며 0.82포인트(5.21%) 올랐다. 이는 시장의 변동성이 높아졌음을 시사하며, 일반적으로 VIX 지수가 20 미만인 경우에는 비교적 안정적인 시장으로 평가된다.정연호 기자