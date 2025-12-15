프로보노, 우리 아기 이름으로 시작됩니다…프리미엄 수입분유 퓨어락·젬밀, 연말 희망 기부 캠페인

이미지 확대

프리미엄 수입분유 브랜드 퓨어락 로열플러스와 산양분유 퓨어락 젬밀을 공식 수입·유통하는 ㈜퓨어랜드가 12월을 맞아, 자사의 대표 사회공헌 활동 ‘사랑의 분유탑 프로보노(Pro Bono) 캠페인’을 더욱 확대해 운영한다고 밝혔다.‘프로보노(Pro Bono)’는 자신의 전문성을 사회에 기부한다는 의미로, 퓨어랜드는 최고급 프리미엄 분유제품을 만드는 기업을 넘어 브랜드의 선한 영향력을 나눔으로 확장하는 움직임을 이어가고 있다.12월은 아이에게 첫눈, 첫 트리, 첫 선물을 안겨주는 따뜻한 계절이자, 도움의 손길이 필요한 누군가의 겨울을 조금 더 포근하게 만들어주는 ‘사랑과 희망 나눔 기부 시즌’으로도 불린다. 퓨어랜드는 이러한 연말의 정서를 담아 사랑의 분유탑을 ‘부모와 아이가 함께 참여하는 겨울 기부 문화’로 자리 잡게 하고 있다.사랑의 분유탑 캠페인은 퓨어랜드의 프리미엄 수입분유 6~9캔을 쌓아 올린 뒤 참여하고 홈페이지를 통해 인증하면, 아기의 이름으로 분유 1캔이 기부되는 참여형 프로젝트다. 부모가 정성스럽게 쌓아 올린 작은 분유탑이 또 다른 아이의 겨울을 따뜻하게 밝혀주는 셈이다. 실제로 지금까지 전달된 사랑과 희망의 기부는 소아암재단, 홀트아동복지회, 대한적십자사 등 여러 기관을 통해 도움이 필요한 아이들에게 전달됐다.올해 연말에는 지마켓 프로모션과 연계해 진행된 ‘퓨-젬 기부 헌터스’가 고객들의 관심을 모으며, 사랑의 분유탑 참여 계기가 더욱 다양해졌다. 행사 기간 동안 “우리 아기 이름으로 기부해보고 싶다”는 문의가 꾸준히 이어지며, 부모들이 겨울철 나눔 활동에 자연스럽게 동참할 수 있는 창구로 작용했다는 평가다.퓨어랜드는 ‘사랑의 분유탑’이 단발성 이벤트가 아닌, 언제든 참여할 수 있는 상시 프로그램이라는 점을 강조하며 더 많은 가족들이 부담 없이 참여할 수 있기를 바란다고 전했다.퓨어랜드 관계자는 “차가운 바람이 부는 계절일수록 누군가에게 건네는 작은 온기가 더욱 크게 다가온다”며, “부모가 아이와 함께 쌓아 올린 분유탑이 또 다른 아이에게 겨울의 희망이 된다면, 그것이 기업이 사회에 기여할 수 있는 가장 따뜻한 방식이라 판단한다”고 설명했다.이어 “사랑의 분유탑 프로보노 캠페인이 지속적으로 확산될 수 있도록 앞으로도 꾸준히 이어갈 예정”이라고 밝혔다.캠페인 참여 방법과 기부 사례는 프리미엄 수입분유 퓨어락∙젬밀의 공식 블로그 및 SNS 채널에서 확인할 수 있다.온라인뉴스팀