라에젤, 피부 탄력·장벽 강화 위한 복합 생리활성 성분 함유 화장료 조성물 특허출원

㈜에젤(대표 정현정)의 비건 스킨케어 브랜드 ‘라에젤(LaEzer)’은 피부 재생과 탄력 증진을 위한 복합 생리활성 성분 함유 화장료 조성물에 대해 국내 특허를 출원(10-2025-0184979)했다고 밝혔다.이번에 출원한 특허 조성물은 식물세포 배양 추출물, 펩타이드 복합체, 해면 가수분해물, 병풀 유래 트리테르페노이드, 히알루론산 복합체 등 다양한 활성 성분을 최적의 비율로 정밀 배합한 것이 핵심이다.라에젤은 해당 조성물이 단순 보습을 넘어 피부 콜라겐 생성에 도움을 주고 피부 탄력 개선, 보습 유지, 피부 장벽 강화 등 스킨케어 효과를 구현하도록 설계됐다고 설명했다.이 조성물은 젤, 에센스, 크림 등의 제형으로 제조 가능하며, 피부 침투와 지속 방출이 가능한 구조로 장시간 동안 피부 본연의 건강과 탄력을 유지하는 토탈 스킨케어 솔루션으로 기대된다.특히 라에젤은 2024년 비건 인증을 시작으로, 2025년 1월부터 단계별 인체적용시험을 거치며 제품의 안정성과 효능을 검증해왔다. 라에젤은 이번 특허 출원으로 브랜드의 기술력과 연구개발 역량을 한층 끌어올릴 계획이다.라에젤 관계자는 “라에젤은 피부와 목적에 맞는 성분을 직접 배합해 모든 피부의 스킨케어 루틴을 완성하고자 지속적인 연구와 개발을 이어가고 있다”며, “이번 특허 출원은 브랜드 철학과 연구의 결과물로, 많은 분이 라에젤 제품을 통해 피부 본연의 아름다움을 되찾기를 바란다”고 전했다.한편, ㈜에젤은 자연의 원리와 현대 과학을 결합한 비건 스킨케어 브랜드 라에젤을 운영하고 있다. 라에젤 제품은 논문 자료와 성분 효능, 효과에 대한 과학적 근거를 바탕으로 구성되며, 각 개인의 피부 상태와 고민에 맞춘 스킨케어 루틴을 제안하는 것이 특징이다.㈜에젤은 다양한 피부 고민을 해결할 수 있도록 목적에 따라 성분을 맞춤 배합해 최상의 효과를 내도록 제품을 개발해왔다. 이번 특허 출원 조성물을 기반으로 앞으로 비건 화장품 시장을 선도할 수 있는 제품군을 순차적으로 선보일 계획이다.온라인뉴스팀