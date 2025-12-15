[서울데이터랩]‘티엠씨’ 121.51% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

15일 오전 9시 10분 티엠씨(217590)가 등락률 +121.51%로 상승률 1위를 차지했다. 티엠씨는 개장 직후 5분간 2,170,072주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 11,300원 오른 20,600원이다.한편 티엠씨의 PER은 43.01로 시장에서 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 12.73%로 수익성 측면에서 양호한 수준을 보이고 있다.이어 상승률 2위 동양고속(084670)은 현재가 77,800원으로 주가가 27.75% 폭등하고 있다. 상승률 3위 금호건설우(002995)는 현재 21,500원으로 22.09% 폭등하며 시장의 주목을 받고 있다. 상승률 4위 경방(000050)은 20.16% 급등하며 13,230원에 거래되고 있다. 상승률 5위 신세계푸드(031440)는 19.33%의 급등세를 타고 47,850원에 거래되고 있다.6위 고려아연(010130)은 현재가 1,808,000원으로 19.10% 급등 중이다. 7위 한진칼우(18064K)는 현재가 46,100원으로 16.86% 상승 중이다. 8위 S-Oil(010950)은 현재가 88,600원으로 8.58% 상승 중이다. 9위 사조씨푸드(014710)는 현재가 9,260원으로 7.42% 상승 중이다. 10위 OCI홀딩스(010060)는 현재가 111,100원으로 7.34% 상승 중이다.이밖에도 코람코더원리츠(417310) ▲7.13%, 세아홀딩스(058650) ▲5.85%, 세아베스틸지주(001430) ▲5.53%, 명인제약(317450) ▲5.05%, S-Oil우(010955) ▲3.89%, 이마트(139480) ▲3.77%, KCTC(009070) ▲3.43%, 디아이씨(092200) ▲3.15%, 일성건설(013360) ▲3.09%, 신세계 I&C(035510) ▲3.08% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자