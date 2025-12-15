美 입맛 사로잡은 K조미김… 무관세로 영토 확장 나선다

수산물 가운데 유일하게 관세 면제

수출 증가 기대… 마른김 15% 유지

이미지 확대 14일 서울 시내 한 대형마트에서 외국인 관광객들이 김을 고르고 있다. 미국은 자국 소비자들의 입맛을 사로잡은 한국산 조미김에 대해 무관세 수입을 결정했다.

참기름·들기름을 발라 굽고 소금으로 간을 한 한국산 ‘조미김’에 대해 전 세계를 상대로 관세 전쟁을 일으킨 미국도 무관세 수입을 결정했다. K조미김이 미국인의 입맛을 사로잡으며 수요가 커졌기 때문이다. 김은 올해 역대 최대 수출 실적을 기록하며 ‘검은 반도체’로서 입지를 굳힐 전망이다.해양수산부는 지난달 미국 백악관이 공개한 상호관세 관련 팩트시트(설명 자료)에 수산물 가운데 유일하게 조미김이 무관세 품목으로 명시됐다고 14일 밝혔다. 조미김에 대한 무관세 조치는 통관일 기준 지난달 13일부터 소급·적용되고 있다. 다만 마른김의 경우에는 다른 수산물과 마찬가지로 15%의 기본 상호관세가 부과된다.미국이 조미김을 무관세 품목으로 지정한 것은 한국 정부의 집중 협상과 미국 측 수요가 맞물린 결과다. 앞서 한미가 합의한 팩트시트에는 ‘미국에서 생산하지 않는 천연자원은 관세 면제를 추가 협의한다’는 내용이 반영됐다. 정부는 전체 수산식품 수출의 약 3분의1, 김 수출액의 70% 이상을 차지하는 조미김을 최우선 협상 품목으로 두고 미국 측과 협의했다. 미국 역시 물가와 민생에 영향을 미치는 식료품 가운데 자국 내 생산이 어려운 조미김의 수요를 고려해 관세 면제를 결정했다. 해수부 관계자는 “한국의 요구와 미국의 필요가 맞아떨어진 사례”라고 설명했다.김 최대 수출국인 미국의 관세 면제로 김 업계의 수익성이 개선될 것으로 기대된다. 한국의 김 수출액에서 미국이 차지하는 비중은 20%를 웃돈다. 특히 조미김은 대미 김 수출액의 90% 이상을 차지할 정도로 미국 내 인기가 높다. 해수부 관계자는 “조미김에 대한 미국의 관세 면제가 김 수출액 증가에 긍정적인 영향을 미칠 것”이라면서“수출 확대가 국내 김 가격 상승으로 이어지지 않도록 공급 상황을 꼼꼼히 살필 것”이라고 했다.올해 1~11월 김 수출액은 지난해보다 13.3% 늘어난 10억 4000만 달러(약 1조 5400억원)를 기록했다. 10억 달러를 돌파한 건 처음이며 연말까지 11억 달러를 웃돌 것으로 전망된다. 정부는 마른김과 참치 필릿(뼈를 발라낸 살)에 대해서도 무관세 적용을 위해 미국과 협의 중이다.세종 한지은 기자