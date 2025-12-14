[서울데이터랩]12월 14일 암호화폐 시총 상위종목 동향

이미지 확대

글로벌 가상자산 시황 중계 사이트 코인마켓캡(CoinMarketCap)에 따르면, 비트코인은 현재 1억 3310만 원에 거래되고 있으며, 시가총액은 2657조 1163억 원이다. 24시간 등락률은 -0.08%를 기록했고, 1시간 등락률은 -0.03%로 나타났다. 거래량은 95조 2804억 원이다. 비트코인의 1시간 등락률이 소폭 하락세를 보이면서 단기적으로 하락세가 이어질 가능성이 있다.이더리움은 460만 246원에 거래되고 있으며, 시가총액은 555조 2272억 원이다. 24시간 동안 0.97% 상승했고, 1시간 등락률은 -0.04%로 나타났다. 거래량은 14조 5237억 원이다. 이더리움은 1시간 동안 소폭 하락했으나, 24시간 상승세를 유지하고 있다.비앤비는 현재 132만 1073원에 거래되며, 시가총액은 181조 9587억 원이다. 24시간 등락률은 0.99%로 상승했고, 1시간 등락률은 -0.07%이다. 거래량은 2조 1659억 원이다. 비앤비는 단기적으로는 하락세가 관찰되지만, 하루 동안의 상승세가 우세하다.한편, 리플은 2985원으로 0.12% 상승했으며, 시가총액은 180조 1494억 원이다. 같은 시각 솔라나는 19만 6126원으로 0.08% 상승했다. 트론은 404원으로 0.10% 하락했다. 도지코인은 204원으로 1.00% 상승했다.같은 시각 에이다는 604원으로 0.07% 상승했다. 비트코인 캐시는 86만 706원으로 0.37% 상승했다. 하이퍼리퀴드는 4만 3175원으로 2.61% 상승했다. 체인링크는 2만 226원으로 0.01% 상승했다.한편, 레오는 1만 4025원으로 0.00% 하락했다. 모네로는 61만 5121원으로 2.03% 상승했다. 스텔라루멘은 350원으로 0.70% 하락했다. 지캐시는 64만 6885원으로 5.52% 하락했다. 라이트코인은 12만 266원으로 0.96% 하락했다. 수이는 2370원으로 1.82% 상승했다.전반적인 시장 흐름을 보면, 상승과 하락이 혼재된 모습을 보이고 있다. 특히 일부 종목은 큰 폭의 변동성을 보이며 투자자들의 주의를 필요로 한다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자정연호 기자