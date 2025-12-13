식사 중 “노조 조끼 벗어달라” 논란…롯데백화점 사과

이미지 확대 10일 저녁 7시쯤 쿠팡 사옥 앞 집회 참석 후 다른 금속노조 거제통영고성조선하청지회 조합원들과 저녁 식사를 위해 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 식당가를 방문한 이김춘택 조선하청지회 사무장이 복장 규정을 들며 ‘노조 조끼’ 탈의를 요구하는 백화점 보안요원에게 항의하고 있다. 2025.12.10 엑스

이미지 확대 10일 저녁 7시쯤 쿠팡 사옥 앞 집회 참석 후 다른 금속노조 거제통영고성조선하청지회 조합원들과 저녁 식사를 위해 서울 송파구 롯데백화점 잠실점 식당가를 방문한 이김춘택 조선하청지회 사무장이 복장 규정을 들며 ‘노조 조끼’ 탈의를 요구하는 백화점 보안요원에게 항의하고 있다. 2025.12.10 엑스

롯데백화점이 노조 조끼를 착용한 고객의 출입을 제지한 논란에 대해 대표 명의로 공식 사과했다.롯데백화점은 13일 홈페이지 공지를 통해 “지난 10일 저녁 잠실점에서 몸자보를 착용하고 식사를 위해 입장하려던 고객들에게 탈의 등을 요청해 불편을 드린 점에 대해 정중히 사과드린다”고 밝혔다.정현석 대표 명의의 사과문에서 롯데백화점은 “이는 부적절한 조치였으며 불쾌감을 느끼셨을 고객들께 다시 한번 죄송하다”고 전했다.이어 “이번 일을 계기로 당사의 고객 서비스와 관련된 모든 프로세스를 재점검하고, 유사 사례가 재발하지 않도록 최선을 다하겠다”고 약속했다.논란의 발단은 지난 10일 오후 7시 발생했다. 민주노총 금속노조 조합원 등이 금속노조 조끼를 입고 잠실점 지하 식당가에 입장하려다 보안요원의 제지를 받았다.조끼에는 현대차 하청기업 이수기업 해고노동자의 복직을 촉구하는 ‘해고는 살인이다’ 등의 문구가 적혀 있었던 것으로 알려졌다.당시 상황을 담은 영상이 엑스 등 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되면서 롯데백화점의 대처를 비판하는 여론이 거세졌다.김유민 기자