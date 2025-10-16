[서울데이터랩]모티브링크 26.95% 폭등…실시간 상승률 1위

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

16일 오전 9시 15분 모티브링크(463480)가 등락률 +26.95%로 상승률 1위를 차지했다. 모티브링크는 개장 직후 769,516주가 거래되었으며 주가는 공모가 대비 2,350원 오른 11,070원이다.한편 모티브링크의 PER은 299.19로 비교적 높은 평가를 받고 있으며, ROE는 9.40%로 안정적인 수익성을 유지하고 있다.이어 상승률 2위 화신정공(126640)은 현재가 1,495원으로 주가가 19.22% 급등하고 있다. 상승률 3위 아이티센피엔에스(232830)는 현재 3,170원으로 18.06% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 삼영엠텍(054540)은 13.74% 상승하며 14,820원에 거래되고 있다. 상승률 5위 링크솔루션(474650)은 11.60%의 상승세를 타고 25,500원에 거래되고 있다.6위 성우하이텍(015750)은 현재가 6,340원으로 9.69% 상승 중이다. 7위 푸른기술(094940)은 현재가 9,350원으로 9.61% 상승 중이다. 8위 대한광통신(010170)은 현재가 1,829원으로 8.93% 상승 중이다. 9위 엔젤로보틱스(455900)는 현재가 33,150원으로 8.69% 상승 중이다. 10위 오리엔탈정공(014940)은 현재가 10,410원으로 7.88% 상승 중이다.이밖에도 일승(333430) ▲7.48%, 씨피시스템(413630) ▲7.46%, 아진산업(013310) ▲7.44%, 현대공업(170030) ▲7.31%, 파인디앤씨(049120) ▲7.22%, 웨이브일렉트로(095270) ▲6.73%, 폴라리스세원(234100) ▲6.42%, 알파녹스(043100) ▲6.26%, 아우토크립트(331740) ▲6.19%, 케이피에프(024880) ▲6.17% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자