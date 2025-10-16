대한매일상회 바로가기
[서울데이터랩]코오롱모빌리티그룹우 18.99% 급등…실시간 상승률 1위

정연호 기자
정연호 기자
수정 2025-10-16 09:33
입력 2025-10-16 09:33
이미지 확대


16일 오전 9시 10분 코오롱모빌리티그룹우(45014K)가 등락률 18.99%로 상승률 1위를 차지했다. 코오롱모빌리티그룹우는 개장 직후 162,015주가 거래되었으며 주가는 전 거래일 대비 7,550원 오른 47,300원이다.

한편 코오롱모빌리티그룹우의 PER은 -716.67로, 이는 기업의 수익성 면에서 부정적인 수치를 나타낸다.

이어 상승률 2위 우진(105840)은 현재가 18,750원으로 주가가 14.54% 급등하고 있다. 상승률 3위 코오롱모빌리티그룹(450140)은 현재 10,520원으로 11.09% 급등하며 강세를 보이고 있다. 상승률 4위 서연이화(200880)는 10.84% 상승하며 12,470원에 거래되고 있다. 상승률 5위 티에이치엔(019180)은 10.05%의 상승세를 타고 6,570원에 거래되고 있다.

6위 현대차(005380)는 현재가 242,500원으로 8.50% 상승 중이다. 7위 대한유화(006650)는 현재가 118,200원으로 8.34% 상승 중이다. 8위 에스엘(005850)은 현재가 37,400원으로 7.32% 상승 중이다. 9위 기아(000270)는 현재가 111,000원으로 6.94% 상승 중이다. 10위 SJG세종(033530)은 현재가 6,040원으로 6.90% 상승 중이다.

이미지 확대


이밖에도 한온시스템(018880) ▲6.18%, 화신(010690) ▲6.17%, 화승알앤에이(378850) ▲6.12%, 서연(007860) ▲5.74%, 현대차우(005385) ▲5.62%, HJ중공업(097230) ▲5.58%, 한국금융지주(071050) ▲5.53%, 현대오토에버(307950) ▲5.52%, 현대글로비스(086280) ▲5.47%, 현대차2우B(005387) ▲5.39% 등을 기록하며 시장에서 활발히 거래되고 있다.



[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]

정연호 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
