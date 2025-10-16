[서울데이터랩]개장 직후 인기 검색 종목 20選

이미지 확대

오늘(10월 16일) 오전 9시에 개장한 국내 증시에서 삼성전자(005930)가 개장 5분 만에 14.84%의 검색비율을 기록하며 많은 투자자들의 관심을 받고 있다.삼성전자의 현재가는 95,950원으로 전 거래일 대비 1%(+950원) 상승하며 보합권에 머물고 있다. 거래량은 1,922,934주를 기록했다.이어 두산에너빌리티(034020)가 검색비율 2위를 기록하며 0.97%의 상승세를 기록하고 있다. 검색비율 3위의 현대차(005380)는 5.15% 상승하며 순조롭게 출발하는 모습이다. 검색비율 4위 SK하이닉스(000660)는 개장 초반부터 0.47%의 상승률을 보이고 있다. 검색비율 5위 한미반도체(042700)는 1.20% 상승하며 큰 움직임을 보이지 않고 있다.6위 한화오션(042660)은 등락률 5.61%로 강한 상승세를 보이고 있다. 7위 NAVER(035420)는 -0.77%의 등락률로 주가가 소폭 하락 중이다. 8위 두산로보틱스(454910)는 6.68%의 상승세를 보이고 있다. 9위 기아(000270)는 4.72% 상승하며 시동을 거는 모습이다. 10위 한국전력(015760)은 상승률 1.91%로 주가가 다소 상승하고 있다.이 밖에도 엔젤로보틱스(455900) ▲13.44%, 대한전선(001440) ▲2.17%, 레인보우로보틱스(277810) ▲1.58%, 카카오(035720) ▲0.17%, 포스코퓨처엠(003670) ▲0.17%, 삼성중공업(010140) ▲3.48%, 에스피지(058610) ▲6.26%, 삼성SDI(006400) ▲0.90%, 유일로보틱스(388720) ▲7.11%, 로보티즈(108490) ▼1.63% 등이 많이 검색되고 있다.[서울신문과 MetaVX의 생성형 AI가 함께 작성한 기사입니다]정연호 기자