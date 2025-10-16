[서울데이터랩]빅테크 TOP7, 혼조세 속 강세와 약세 교차

이미지 확대

이미지 확대

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

15일(현지시간) 뉴욕 증시에서 Magnificent 7(빅테크 TOP7) 종목은 전반적으로 혼조세를 보였다. 엔비디아(NVDA)와 마이크로소프트(MSFT)는 보합세를 유지했으며, 메타(META)와 알파벳(GOOGL)은 상승세를 기록했다. 반면, 아마존닷컴(AMZN)과 애플(AAPL)은 약세를 보였다.엔비디아는 전일 대비 0.11% 하락한 179.83달러로 마감했다. 마이크로소프트는 513.43달러로 0.03% 소폭 하락하며 보합세를 나타냈다. 메타는 1.26% 상승한 717.55달러를 기록하며 강세를 보였다.아마존닷컴은 0.38% 하락한 215.57달러로 마감했다. 애플은 0.63% 상승하며 249.34달러로 거래를 마쳤다. 알파벳 Class A는 2.27% 상승한 251.03달러로 장을 마감했다. 브로드컴은 2.09% 상승한 351.33달러를 기록했다.금일 가장 많이 거래된 종목은 엔비디아로, 거래량은 211,499,730주, 거래대금은 383억 달러로 약 54조 3,930억원에 달했다. 이는 시가총액 대비 8.76%에 해당한다. 마이크로소프트는 거래대금 74.7억 달러로, 시가총액 대비 1.96%를 기록했다. 애플의 거래대금은 82.8억 달러로, 시가총액 대비 2.24%를 기록했다.정연호 기자